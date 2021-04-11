Український чемпіон світу з боксу Гвоздик повертається в ринг

Олександр Гвоздик ще не сказав останнього слова в боксі

Олександр кинув виклик новоспеченому чемпіону за версією WBO Джо Сміту

Олександр Гвоздик виявив бажання повернутися в ринг. Колишній чемпіон світу за версією WBC у напівважкій вазі кинув виклик Джо-Сміту-молодшому. Американець наразі володіє титулами за версіями WBC International та WBO. Останній пояс він здобув учора в поєдинку з росіянином Максимом Власовим. Перемога йому дісталася рішенням суддів.

«Вітаю Джо Сміта. Хтось обіцяв мені бій з переможцем. Подивимося», – написав Гвоздик у «Твиттері».

66_01

Нагадаємо, українець пішов з боксу минулого року. Після поразки в титульному поєдинку від Артура Бетербієва, Олександр вирішив займатися бізнесом. Але, очевидно, 33-річного боксера ринг поки що не відпускає.



