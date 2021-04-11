Боксерка з Австралії прийшла на зважування у спідній білизні

Ебан Бріджес своєю витівкою вирішила «зламати» інтернет

Боксерка з Австралії Ебан Бріджес прийшла на церемонію зважування перед поєдинком з британкою Шеннон Кортні в ефектній нижній білизні.

«Думаю, я зламала інтернет. Тепер час зламати обличчя своєму супернику завтра і забрати свій пояс», - написала у себе в Instagram Бріджес.

Зважування пройшло напередодні поєдинку спортсменок за титул чемпіона світу за версією WBA в найлегшій вазі.