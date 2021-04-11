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    Боксерка з Австралії прийшла на зважування у спідній білизні

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    Ебан Бріджес вміє себе подати - Боксерка з Австралії прийшла на зважування у спідній білизні
    Ебан Бріджес вміє себе подати
    Фото з відкритих джерел

    Ебан Бріджес своєю витівкою вирішила «зламати» інтернет

    Боксерка з Австралії Ебан Бріджес прийшла на церемонію зважування перед поєдинком з британкою Шеннон Кортні в ефектній нижній білизні.

    «Думаю, я зламала інтернет. Тепер час зламати обличчя своєму супернику завтра і забрати свій пояс», - написала у себе в Instagram Бріджес.

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    Зважування пройшло напередодні поєдинку спортсменок за титул чемпіона світу за версією WBA в найлегшій вазі.

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      Теги: інтернет Instagram час
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