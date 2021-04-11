Боксерка з Австралії прийшла на зважування у спідній білизні
Ебан Бріджес вміє себе подати
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Ебан Бріджес своєю витівкою вирішила «зламати» інтернет
Боксерка з Австралії Ебан Бріджес прийшла на церемонію зважування перед поєдинком з британкою Шеннон Кортні в ефектній нижній білизні.
«Думаю, я зламала інтернет. Тепер час зламати обличчя своєму супернику завтра і забрати свій пояс», - написала у себе в Instagram Бріджес.
Зважування пройшло напередодні поєдинку спортсменок за титул чемпіона світу за версією WBA в найлегшій вазі.
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