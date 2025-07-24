Збірна України з баскетболу проведе два контрольні матчі з Нідерландами
У грі проти Нідерландів може зіграти 15 гравців
Чоловіча збірна України з баскетболу в рамках підготовки до серпневих матчів пре-кваліфікації чемпіонату світу-2027 готується зіграти перші контрольні матчі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.
Після 10 днів збору національна команда в Ризі проведе 24 та 25 липня контрольні ігри проти збірної Нідерландів, яка також готується до пре-кваліфікації світової першості.
За рішенням тренерського штабу трансляція матчів не передбачена.
Збірна України 14 липня розпочала збір в Ризі. Тренування проходять на майданчику Олімпійського центру, який також стане домашньою ареною збірної в матчах пре-кваліфікації ЧС-2027.
У грі проти Нідерландів може зіграти 15 гравців – 12 баскетболістів готувались з початку зборів, а також Олександр Ковляр, Данііл Сипало та Єгор Сушкін, які приєднались до команди на цьому тижні.
Захисники
- Олександр Ковляр, Будучность, Чорногорія (перший тренер Володимир Понько)
- Віталій Зотов, Йонава, Литва (перша тренер Тетяна Зотова)
- Іссуф Санон, ВЕФ, Латвія (перша тренер Ірина Насєдкіна)
- Ілля Тиртишник, ОраСі Равенна, Італія (перші тренери Ірина Рябуха, Андрій Денік)
- Михайло Бублик, Київ-Баскет, Україна (перша тренер Людмила Коваль)
- Егор Сушкін, Київ-Баскет, Україна (перший тренер Євген Найдьон)
Форварди
- Володимир Конєв, Дніпро, Україна (перший тренер Сергій Маренич)
- Іван Ткаченко, Міттельдойчер, Німеччина (перші тренери Анатолій Федоренко, Євген Ткаченко)
- Артем Ковальов, Тангеран Хоукс, Індонезія (перший тренер Володимир Машира)
- Олександр Липовий, Колоссос, Греція (перший тренер Володимир Орлов)
- Андрій Войналович, Сабах, Азербайджан (перша тренер Леся Полуяхтова)
- Вячеслав Бобров, ВЕФ, Латвія (перші тренери Сергій Бордейчук, Олександра Івлєва)
- Владислав Семерич, Індіан Хіллс, США (перший тренер Іван Кравець)
Центрові
- Данііл Сипало, Дніпро, Україна (перший тренер Родіонов Д.А)
- В’ячеслав Кравцов, Борнео Хорнбіллз, Індонезія (перший тренер Сергій Комаров)
Головний тренер – Айнарс Багатскіс
Асистенти – Сергій Гладир, Валерій Плеханов, Раймондс Фелдманіс
Також в рамках підготовки до офіційних матчів пре-кваліфікації проти Швейцарії та Словаччини збірна України зіграє в Хорватії спаринг зі місцевою збірною та виставковий матч проти команди Kuntic Academy, у складі якої гратимуть такі гравці, як Нікола Калініч, Лука Мітрович із Црвени Звезди та інші баскетболісти, які готуються до нового сезону.
Календар матчів збірної України в групі А
6 серпня
20:00 Швейцарія – Україна
9 серпня
17:00 Україна – Словаччина
16 серпня
17:00 Україна – Швейцарія
20 серпня
19:00 Словаччина – Україна