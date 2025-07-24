Збірна України з баскетболу проведе два контрольні матчі з Нідерландами

За рішенням тренерського штабу трансляція матчів України з Нідерландами не передбачена

У грі проти Нідерландів може зіграти 15 гравців

Чоловіча збірна України з баскетболу в рамках підготовки до серпневих матчів пре-кваліфікації чемпіонату світу-2027 готується зіграти перші контрольні матчі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Після 10 днів збору національна команда в Ризі проведе 24 та 25 липня контрольні ігри проти збірної Нідерландів, яка також готується до пре-кваліфікації світової першості.

За рішенням тренерського штабу трансляція матчів не передбачена.

Збірна України 14 липня розпочала збір в Ризі. Тренування проходять на майданчику Олімпійського центру, який також стане домашньою ареною збірної в матчах пре-кваліфікації ЧС-2027.

У грі проти Нідерландів може зіграти 15 гравців – 12 баскетболістів готувались з початку зборів, а також Олександр Ковляр, Данііл Сипало та Єгор Сушкін, які приєднались до команди на цьому тижні.

Захисники

Олександр Ковляр, Будучность, Чорногорія (перший тренер Володимир Понько)

Віталій Зотов, Йонава, Литва (перша тренер Тетяна Зотова)

Іссуф Санон, ВЕФ, Латвія (перша тренер Ірина Насєдкіна)

Ілля Тиртишник, ОраСі Равенна, Італія (перші тренери Ірина Рябуха, Андрій Денік)

Михайло Бублик, Київ-Баскет, Україна (перша тренер Людмила Коваль)

Егор Сушкін, Київ-Баскет, Україна (перший тренер Євген Найдьон)

Форварди

Володимир Конєв, Дніпро, Україна (перший тренер Сергій Маренич)

Іван Ткаченко, Міттельдойчер, Німеччина (перші тренери Анатолій Федоренко, Євген Ткаченко)

Артем Ковальов, Тангеран Хоукс, Індонезія (перший тренер Володимир Машира)

Олександр Липовий, Колоссос, Греція (перший тренер Володимир Орлов)

Андрій Войналович, Сабах, Азербайджан (перша тренер Леся Полуяхтова)

Вячеслав Бобров, ВЕФ, Латвія (перші тренери Сергій Бордейчук, Олександра Івлєва)

Владислав Семерич, Індіан Хіллс, США (перший тренер Іван Кравець)

Центрові

Данііл Сипало, Дніпро, Україна (перший тренер Родіонов Д.А)

В’ячеслав Кравцов, Борнео Хорнбіллз, Індонезія (перший тренер Сергій Комаров)

Головний тренер – Айнарс Багатскіс

Асистенти – Сергій Гладир, Валерій Плеханов, Раймондс Фелдманіс

Також в рамках підготовки до офіційних матчів пре-кваліфікації проти Швейцарії та Словаччини збірна України зіграє в Хорватії спаринг зі місцевою збірною та виставковий матч проти команди Kuntic Academy, у складі якої гратимуть такі гравці, як Нікола Калініч, Лука Мітрович із Црвени Звезди та інші баскетболісти, які готуються до нового сезону.

Календар матчів збірної України в групі А

6 серпня

20:00 Швейцарія – Україна

9 серпня

17:00 Україна – Словаччина

16 серпня

17:00 Україна – Швейцарія

20 серпня

19:00 Словаччина – Україна