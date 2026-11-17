Коростильов, Городинець та Пастернак вибороли «золото» у командних змаганнях зі стрільби з центробійного пістолета на 25 м

Збірна України з кульової стрільби здобула три нагороди на Чемпіонаті світу 2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

У катарській Досі завершився Чемпіонат світу з кульової стрільби. Змагання тривали з 1 до 14 листопада. Збірну України на турнірі представляли 23 спортсмени. За підсумками світової першості наша команда виборола повний комплект нагород та посіла 12-те місце у загальнокомандному медальному заліку.

Медалі до скарбнички збірної принесли Павло Коростильов, Максим Городинець та Володимир Пастернак. Українці вибороли: «золото» у командних змаганнях зі стрільби з центробійного пістолета на 25 м, а також здобули командну «бронзу» у стрільбі зі стандартного пістолета на 25 м.

Крім того, Павло Коростильов став срібним призером в особистих змаганнях зі стандартного пістолета.

Після виступу в Досі на рахунку Павла Коростильова вже 15 нагород чемпіонатів світу, у Максима Городинця – п'ять, а Володимир Пастернак поповнив свою скарбничку дебютними медалями світової першості.

На цьому чемпіонаті світу також розігрувалися перші ліцензії на Олімпійські ігри-2028 – загалом 36 квот у 12 дисциплінах. Цього разу українським стрільцям не вдалося здобути олімпійські перепустки.

Нагадаємо, збірна України з футболу програла збірній Північній Ірландії (0:1) у п'ятому турі Ліги націй 2026/27.