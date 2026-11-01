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Україна здобула першу нагороду Юнацької Олімпіади 2026

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Україна здобула першу нагороду Юнацької Олімпіади 2026
У вирішальній сутичці за золото Хазар Гейдаров позмагається з канадським дзюдоїстом Анесом Маті
фото: НОК України

Автором першого медального успіху став дзюдоїст Хазар Гейдаров

На Юнацьких Олімпійських іграх 2026 року українська збірна забезпечила собі дебютну нагороду. Про це повідомляє «Главком».

Автором першого медального успіху став дзюдоїст Хазар Гейдаров, який виступає у ваговій категорії до 66 кг.

Український спортсмен розпочав свій турнірний шлях одразу зі стадії чвертьфіналу, де не залишив шансів представнику Сенегалу Матару Діопу. У напруженому півфінальному поєдинку Гейдаров упевнено здолав суперника з Угорщини Німрода Мілднера, що й гарантувало йому як мінімум срібну нагороду.

У вирішальній сутичці за золото Хазар вже сьогодні, 1 листопада, позмагається з канадським дзюдоїстом Анесом Маті. Канадець на цих змаганнях здолав представників Франції та Аргентини.

Фінал розпочнеться о 19:02 за київським часом.

IV літні Юнацькі Олімпійські ігри 2026 року пройдуть у Сенегалі з 31 жовтня по 13 листопада 2026 року. Це перша в історії  олімпійська подія, яка відбудеться на африканському континенті.

Нагадаємо, Спортивний арбітражний суд (CAS) у швейцарській Лозанні зобов'язав Міжнародну федерацію хокею на льоду допустити російські команди до змагань.

CAS відхилив п'ять резолюцій керівної організації світового хокею. Тепер федерація зобов'язана забезпечити участь російських команд у сезоні 2026/27. Раніше збірна Росії не потрапила до списку учасників Чемпіонату світу 2027.

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Теги: спорт дзюдо Юнацькі Олімпійські ігри

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