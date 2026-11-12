Міжнародна федерація хокею розслідує виступ команди з Луганська у російських турнірах – джерело

Дизель» із окупованого Луганська бере участь у змаганні «Південного та Північно-Кавказького Федеральних округів»

Спортивний журналіст із Чехії Міхал Душик стверджує, що Міжнародна федерація хокею (IIHF) проводять перевірку правомірності участі у внутрішньоросійських змаганнях команди з окупованого Луганська. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Х Душика.

«Росія вимагає, щоб IIHF або забезпечила старт російської команди на юніорському Чемпіонаті світу, або перенесла турнір із Канади ... IIHF тим часом розслідує включення команди «Дизель» Луганськ до російських змагань, що суперечить статуту IIHF та Олімпійській хартії. Це може призвести до відсторонення Росії», – написав Душик.

З початку листопада ХК «Донецьк» виступає у першості Південного федерального округу РФ серед хокеїстів 2009 року народження, а «Дизель» із Луганська бере участь у міжрегіональному змаганні «Південного та Північно-Кавказького Федеральних округів» (гравці 2015 року народження).

Змагання відбуваються під егідою Федерації хокею Росії, хоч це суперечить статуту IIHF.

Як повідомлялося, Канада не видаватиме візи російським хокеїстам для участі в Чемпіонаті світу.

Окрім того, канадські урядовці унеможливили використання росіянами «запасного плану». Хокеїсти, які мають візи або вже перебувають на території Канади також не зможуть взяти участь в турнірі. Зокрема, під нейтральним прапором.

Повернення російських хокеїстів на молодіжний Чемпіонат світу стало можливим через рішення Спортивного арбітражного суду (CAS). Феміда зобов'язала керівний орган світового хокею повернути російські команди до змагань. Як наслідок, збірну Норвегії U-20 відправили в Дивізіон IA.

Росіян відправили в групу B турніру. Там суперниками російської молодіжки мали стати збірні Чехії, Канади, Швейцарії та Латвії. Водночас низка команд заявила, що не збирається виходити на лід проти Росії U-20. Молодіжний Чемпіонат світу розпочнеться 26 грудня. Турнір приймуть канадські Едмонтон і Ред-Дір.