Збірна України завершила виступ у кваліфікації кіберфутбольного Чемпіонату Європи

Участь у відборі до континентальної першості взяли 46 збірних

17–18 жовтня відбулася кваліфікація до кіберфутбольного Чемпіонату Європи – UEFA eEURO 2026 з дисципліни EA FC 27. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Участь у відборі взяли 46 збірних.

Формат відбору:

Групова стадія – швейцарська система.

Плейоф – Double Elimination.

До стадії плейоф проходили 16 збірних. Для успішного подолання групової стадії збірній необхідно було здобути 4 перемоги з будь-яким рахунком. У разі 3 поразок збірна вибувала з кваліфікації.

У першому турі представник України зустрівся з гравцем з Італії – поразка з рахунком 1:10. У другому турі ми грали проти збірної Вірменії – перемога 6:5. У третьому турі нашим суперником був представник Казахстану – поразка 4:8.

Починаючи з четвертого туру, кожна гра для нас була грою за «життя», адже ми мали вже 2 поразки.

У четвертому турі жереб звів нас із збірною Сербії. Перемога 1:0. У п'ятому турі Україна зустрілася з Угорщиною – поразка 2:6.

Таким чином, після 5 ігрових турів Україна завершила виступ у кваліфікації до Чемпіонату Європи, посівши 30 місце в загальному рейтингу.

Варто зазначити, що представляв Україну Марко «Markinio» Бутрин, який посів 4 місце на національному відборі до лав збірної, що відбувся в липні. Він замінив переможця відбору Олександра «Zzakki» Сліпчука, який не зміг зіграти через особисті обставини.

Нагадаємо, Кіліан Мбаппе попросив вибачення за власні висловлювання про Мао Цзедуна.

Капітан збірної Франції опублікував заяву трьома мовами – рідною французькою, китайською і англійською.

«Під час недавнього інтерв'ю я відреагував на власне зображення. Мій коментар був необдуманим, і тепер я розумію, що він зачепив багатьох людей у Китаї та китайських спільнотах по всьому світу. Я перепрошую перед усіма, кого засмутили мої слова. Я зовсім не хотів цього. Я глибоко поважаю китайський народ та його історію і щиро шкодую», – написав Мбаппе.