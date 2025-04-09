Визначилися найкращі гравчині чемпіонату України з волейболу

Найцінніша гравчиня чемпіонату України стала Поліна Дзюба («Буковинка»)

Після завершення чемпіонату України з волейболу серед жінок найкращі гравчині турніру отримали персональні відзнаки за виступи у своїх амплуа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на volleyball.ua.

Індивідуальні нагороди отримали:

Найкраща догравальниця – Ірина Ногіна (СК «Балта»)

Найкраща ліберо – Христина Нємцева («Буковинка»)

Найкраща блокуюча – Ксенія Ратій (СК «Балта»)

Найкраща діагональна – Марина Федчук («Буковинка»)

Найкраща зв’язуюча – Алла Політанська (СК «Балта»)

Найцінніша гравчиня (MVP) – Поліна Дзюба («Буковинка»)

Відзначимо, що у списку немає капітана вінницького «Добродія» Валерії Якушевої, яка останні три сезони поспіль ставала найрезультативнішою гравчинею Суперліги України та була визнана кращою волейболісткою України 2024 року.

Нагадаємо, що чернівецька «Буковинка» стала переможцем чемпіонату України. «Балта» здобула срібні нагороди, а вінницький «Добродій-Медуніверситет-ШВСМ» завоював бронзові медалі.

Як повідомлялося, 27-річний український волейболіст Олег Плотницький оголосив про завершення кар’єри в національній збірній Україні.

«Я прийняв непросте, але виважене рішення. Моя історія як гравця національної збірної України добігла завершення. Для мене настав час рухатися далі – іншим шляхом, але цей шлях завжди буде пов’язаний із розвитком волейболу. Я залишаюся вірним цій грі. І, хто знає, у збірній України ми ще обов’язково побачимось – питання лише, в якому з можливих амплуа. Я завжди прагнув тільки найкращого для нашої національної команди. І далі робитиму все, що в моїх силах, аби український волейбол розвивався, міцнів та надихав. Дякую всім за підтримку. Я відчував її скрізь – у кожному місті, у кожній залі, в кожній частині земної кулі, де б ми не грали. Ви назавжди залишаєтеся моєю командою», – написав Плотницький.