Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Визначилися найкращі гравчині чемпіонату України з волейболу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Визначилися найкращі гравчині чемпіонату України з волейболу
Найкращою догравальницею стала Ірина Ногіна (СК «Балта»), найкращою блокуючою – Ксенія Ратій (СК «Балта»)

Найцінніша гравчиня чемпіонату України стала Поліна Дзюба («Буковинка»)

Після завершення чемпіонату України з волейболу серед жінок найкращі гравчині турніру отримали персональні відзнаки за виступи у своїх амплуа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на volleyball.ua.

Індивідуальні нагороди отримали:

  • Найкраща догравальниця – Ірина Ногіна (СК «Балта»)
  • Найкраща ліберо – Христина Нємцева («Буковинка»)
  • Найкраща блокуюча – Ксенія Ратій (СК «Балта»)
  • Найкраща діагональна – Марина Федчук («Буковинка»)
  • Найкраща зв’язуюча – Алла Політанська (СК «Балта»)
  • Найцінніша гравчиня (MVP) – Поліна Дзюба («Буковинка»)

Відзначимо, що у списку немає капітана вінницького «Добродія» Валерії Якушевої, яка останні три сезони поспіль ставала найрезультативнішою гравчинею Суперліги України та була визнана кращою волейболісткою України 2024 року.

Нагадаємо, що чернівецька «Буковинка» стала переможцем чемпіонату України. «Балта» здобула срібні нагороди, а вінницький «Добродій-Медуніверситет-ШВСМ» завоював бронзові медалі.

Як повідомлялося, 27-річний український волейболіст Олег Плотницький оголосив про завершення кар’єри в національній збірній Україні.

«Я прийняв непросте, але виважене рішення. Моя історія як гравця національної збірної України добігла завершення. Для мене настав час рухатися далі – іншим шляхом, але цей шлях завжди буде пов’язаний із розвитком волейболу. Я залишаюся вірним цій грі. І, хто знає, у збірній України ми ще обов’язково побачимось – питання лише, в якому з можливих амплуа. Я завжди прагнув тільки найкращого для нашої національної команди. І далі робитиму все, що в моїх силах, аби український волейбол розвивався, міцнів та надихав. Дякую всім за підтримку. Я відчував її скрізь – у кожному місті, у кожній залі, в кожній частині земної кулі, де б ми не грали. Ви назавжди залишаєтеся моєю командою», – написав Плотницький.

Теги: волейбол спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

27-річний волейболіст Олег Плотницький оголосив про завершення кар’єри в національній збірній Україні
«Це дико». Олімпійський чемпіон дав жорстку оцінку вчинку волейболіста Плотницького
2 квiтня, 20:47
World Sailing усунула російських спортсменів від змагань 1 березня 2022 року
Міжнародна федерація парусного спорту продовжила відсторонення росіян
2 квiтня, 12:32
Новіков чотири рази визнавався «Найсильнішою людиною України»
Титулований український стронгмен буде тренером проєкту «Зважені та щасливі»
1 квiтня, 13:37
У жовтні 2023 року Бальжинімаєв підписав контракт з Міноборони РФ і вирушив на війну проти України
На Курщині ЗСУ ліквідували титулованого бурятського борця
29 березня, 13:46
До списку іноземних агентів Шмурнова внесло Міністерство юстиції Росії
У РФ визнали іноземним агентом спортивного коментатора, який виступив проти війни
28 березня, 16:27
До переліку найкращих гравців Євроліги увійшли Шарунас Ясікявічюс та Костас Слукас, Руді Фернандес, Шейн Ларкін та Ману Джинобілі
Євроліга оприлюднила перелік топ-25 баскетболістів в історії турніру
25 березня, 15:21
Під керівництвом Веласко жіноча збірна Італії виграла золоті медалі на Олімпійських іграх 2024 року
Тренер збірної Італії з волейболу поскаржився на відсутність російських команд
18 березня, 11:10
У 18-дюймовій становій тязі Новіков (по центру) потягнув 550 кг
Стронгмен Новіков встановив новий світовий рекорд
17 березня, 13:42
Збірна України з гандболу
Україна здобула перемогу у відборі на Євро-2026 з гандболу
17 березня, 01:57

Новини

Збірна України з волейболу сидячи здобула срібло Золотої Євроліги
Збірна України з волейболу сидячи здобула срібло Золотої Євроліги
«Космічна сума». Ексгравець ЦСКА розповів, скільки «Динамо» платило за відібрані у «Шахтаря» очки
«Космічна сума». Ексгравець ЦСКА розповів, скільки «Динамо» платило за відібрані у «Шахтаря» очки
У Серії А обрали найкращого гравця березня: яке місце посів Довбик
У Серії А обрали найкращого гравця березня: яке місце посів Довбик
Чемпіона світу зі снукеру звинувачують у сексуальному насильстві над дітьми: деталі
Чемпіона світу зі снукеру звинувачують у сексуальному насильстві над дітьми: деталі
Визначилися найкращі гравчині чемпіонату України з волейболу
Визначилися найкращі гравчині чемпіонату України з волейболу
Аргентинський голкіпер у Парижі потролив збірну Франції з футболу
Аргентинський голкіпер у Парижі потролив збірну Франції з футболу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
199K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 квітня: ситуація на фронті
71K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 квітня 2025
31K
Сирський назвав метод, який допоможе боротися з ухиленням від мобілізації
19K
Усіх начальників ТЦК було звільнено. Сухопутні сили показали цікаву статистику
9782
Росія розпочала наступ на Сумську і Харківську області – Сирський
9035
Чому російський цар Микола, а не Нікалай? Мовознавиця пояснила правило

Новини

9 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Візит прем’єра Бельгії до Києва, ЗСУ взяли у полон громадян Китаю. Головне за 8 квітня
Вчора, 20:54
Підписання закону про добросовісного набувача та погрози Трампа у бік Китаю. Головне за 7 квітня
7 квiтня, 20:51
«Сталевий фронт» передає 70 дронів-розвідників на Покровський напрямок
7 квiтня, 17:53
7 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 квiтня, 00:05
Високий ризик диверсій. Спецслужби закликали британців зібрати «набір для виживання»
6 квiтня, 14:11

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua