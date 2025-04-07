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В Іспанії помер бігун, якому стало зле за 500 метрів до фінішу напівмарафону

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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В Іспанії помер бігун, якому стало зле за 500 метрів до фінішу напівмарафону
Змагання у Мадриді завершилися трагедією
фото: Emergencias Madrid

36-річний чоловік був госпіталізований до однієї з лікарень Мадрида, де він помер

Учасник мадридського напівмарафону Movistar Madrid Medio Maratón помер після раптової зупинки серця за 500 метрів до фінішу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Europa Press.

Напівмарафон проходив у столиці Іспанії в неділю, 6 квітня. Участь у ньому взяли близько 27 тисяч бігунів.

36-річний чоловік знепритомнів за 500 метрів до фінішу, медсестра відразу почала йому надавати допомогу, після чого його госпіталізували до однієї з лікарень Мадрида, де спортсмен помер.

Через проблеми із серцем помер також інший 20-річний учасник змагань. Він був доставлений до лікарні у важкому стані, але лікарі не змогли його врятувати.

Зазначається, що у ході напівмарафону медичні бригади надали допомогу 50 учасникам.

Нагадаємо, участь російської бігунки Дарьї Ядерної в Токійському марафоні спровокував гучний скандал – її було викрито у шахрайстві.

Час росіянки на Токійському марафоні – 2 години 46 хвилин 42 секунди – став найкращим серед всіх росіянок. Однак він був анульований, а саму її виключено з протоколу змагань через порушення правил.

З'ясувалося, що Ядерная, яка посіла 47-е місце у загальному заліку, спеціально скоротила дистанцію. Організатори з'ясували: росіянка пропустила кілька контрольних точок, а згодом зрізала маршрут.

Це відкриття спонукало до аналізу її виступів на інших марафонах за останні три роки – у Бостоні, Нью-Йорку, Берліні, Лондоні та Чикаго. Попередні дані стверджують, шо мало місце систематичне читерство: на всіх перегонах, за винятком Бостонського марафону, вона, ймовірно, скорочувала дистанцію на 8-12 кілометрів, постійно покращуючи свої результати. Очевидно, маршрут вона прораховувала заздалегідь, використовуючи телефон для навігації.

Особливо показовим виявився Берлінський марафон, де Ядерная, скоріш за все, подолала частину маршруту за допомогою метро.

Колишній тренер Ядерної підтвердив факти шахрайства та зізнався, що припинив співпрацю з нею після її участі у Берлінському марафоні.

Нинішній тренер росіянки Володимир Кузьмін, який працював із Ядероною онлайн, також розірвав з нею контракт.

«Співпрацю припинено. Віри у справедливий результат немає», – заявив Кузьмін.

Сама Ядерная наразі ніяк не коментує гучний скандал. 

Цікаво, що вона є авторкою книги англійською мовою: «Бігти повільно і спокійно: виграти гонку з останнього місця. Від 700 м до марафону за 9 місяців».

Теги: спорт напівмарафон смерть

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