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У Швеції заарештовано 64-річного чоловіка, який переслідував титуловану лижницю

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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У Швеції заарештовано 64-річного чоловіка, який переслідував титуловану лижницю
Фріда Карлссон є бронзовою призеркою Олімпіади у Пекіні

Обвинувачений заперечує якусь провину і вважає, що у них із 25-річною Фрідою любовний зв'язок

У Швеції заарештували 64-річного чоловіка, який 1,5 роки переслідував лижницю Фріду Карлссон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на vg.no.

Обвинуваченому заборонили підходити до шведської лижниці ще восени 2024 року, але він неодноразово порушував заборони, оскільки не вірив, що його покарають.

Нещодавно чоловікові було висунуто звинувачення в незаконному переслідуванні Карлссон з жовтня 2023 року, і його судовий розгляд розпочнеться в окружному суді Онгерманланда 26 березня.

Сам обвинувачений заперечує якусь провину і вважає, що у них із 25-річною Фрідою любовний зв'язок.

За півтора року чоловік відправив понад 200 текстових повідомлень лижниці та дзвонив їй близько 207 разів. На його телефоні виявлено 7300 фотографій лижниці.

Він приїжджав за дівчиною на змагання і в місця тренувальних зборів.

Фріда Карлссон є бронзовою призеркою Олімпіади у Пекіні. У 2025 році вона здобула дві золоті нагороди на чемпіонаті світу.

Нагадаємо, очільник World Athletics Себастьян Коу заявив, що організація запровадить обов'язкове гендерне тестування спортсменок для участі у жіночих змаганнях

«Ми вважаємо, що це дуже важливий спосіб забезпечити впевненість та зберегти абсолютну зосередженість на чесності змагань. Попереднє тестування проводитиметься для того, щоб спортсменки могли виступати у жіночій категорії. Процес дуже простий, відверто кажучи, дуже зрозумілий і дуже важливий. Процедури будуть проведені відповідно до медичних стандартів», – заявив Коу

Наразі ведеться пошук постачальників тестів.

Теги: Швеція спорт лижний спорт

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