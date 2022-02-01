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    Як збірна України вийшла до півфіналу Євро з футзалу (відео)

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    Збірна України зіграє в півфіналі чемпіонату Європи - Як збірна України вийшла до півфіналу Євро з футзалу (відео)
    Збірна України зіграє в півфіналі чемпіонату Європи
    фото з відкритих джерел

    Наша команда виборюватиме медалі континентальної першості вперше за 17 років

    Збірна України з футзалу вийшла до півфіналу чемпіонату Європи. Наша команда здолала Казахстан – 5:3, і тепер очікує на переможця пари Грузія – Росія.

    В грі з казахами українці вели перед у три м’ячі, але розслабились і дозволили суперникам скоротити рахунок до мінімуму. Втім, коли воротар казахів пішов в атаку як шостий польовий гравець, наші хлопці забили ще два голи.

    Збірна України зіграє в півфіналі вперше за 17 років.

    В іншому півфіналі чемпіони світу португальці зустрінуться з переможцем пари Іспанія – Словаччина.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат Європи
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    Як збірна України вийшла до півфіналу Євро з футзалу (відео)