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    Зевіна пройшла у півфінал чемпіонату Європи з плавання, решті не пощастило

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    <p>П&rsquo;ятиразова чемпіонка Європи на короткій воді востаннє радувала медалями континентальної першості сім років тому</p> - Зевіна пройшла у півфінал чемпіонату Європи з плавання, решті не пощастило

    П’ятиразова чемпіонка Європи на короткій воді востаннє радувала медалями континентальної першості сім років тому

    За право виступити в фіналі київська плавчиня посперечається сьогодні ввечері

    У Глазго стартував чемпіонат Європи з плавання на короткій воді, на якому Україну представляють семеро спортсменів. З п’яти українців, які вийшли сьогодні зранку на кваліфікаційні запливи, успішно подолати кваліфікацію вдалося лише Дарині Зевіній.

    На дистанції 100 м брасом єдина жінка у збірні України, показала результат 57,61 сек, і вже сьогодні ввечері змагатиметься у півфіналі чемпіонату Європи.

     Читайте такожЗа рік українські плавці оновили понад двох десятків національних рекордів

    23-тє місце на дистанції 50 м брасом показав запоріжець Сергій Шевцов (27,31), його земляк Микита Коптєлов фінішував 42-м (28,24).

    26-м став на дистанції 100 м батерфляєм Ігор Трояновський (57,10), а Денис Кесиль посів 48-му позицію (53,34).

    чемпіонат Європи плавання Денис Кесиль Микита Коптєлов
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