Зевіна пройшла у півфінал чемпіонату Європи з плавання, решті не пощастило



Розсилка ВІДПРАВИТИ

П’ятиразова чемпіонка Європи на короткій воді востаннє радувала медалями континентальної першості сім років тому

За право виступити в фіналі київська плавчиня посперечається сьогодні ввечері

У Глазго стартував чемпіонат Європи з плавання на короткій воді, на якому Україну представляють семеро спортсменів. З п’яти українців, які вийшли сьогодні зранку на кваліфікаційні запливи, успішно подолати кваліфікацію вдалося лише Дарині Зевіній.

На дистанції 100 м брасом єдина жінка у збірні України, показала результат 57,61 сек, і вже сьогодні ввечері змагатиметься у півфіналі чемпіонату Європи.

Читайте також: За рік українські плавці оновили понад двох десятків національних рекордів

23-тє місце на дистанції 50 м брасом показав запоріжець Сергій Шевцов (27,31), його земляк Микита Коптєлов фінішував 42-м (28,24).

26-м став на дистанції 100 м батерфляєм Ігор Трояновський (57,10), а Денис Кесиль посів 48-му позицію (53,34).