Жан Тодт втретє та востаннє обраний президентом FIA

Француз перебувати на цій посаді до 2021 року

Жан Тодт був переобраний президентом FIA на третій та останній термін під час генеральної асамблеї федерації у Парижі. Француз, який вперше зайняв цю посаду у 2009 році, не мав конкурентів і тепер виконуватиме свої обов’язки до 2021 року. Новий чотирирічний термін стане для нього останнім на цій посаді, оскільки правила FIA передбачають



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Жан Тодт

Француз перебувати на цій посаді до 2021 року

Жан Тодт був переобраний президентом FIA на третій та останній термін під час генеральної асамблеї федерації у Парижі.

Француз, який вперше зайняв цю посаду у 2009 році, не мав конкурентів і тепер виконуватиме свої обов’язки до 2021 року.

Новий чотирирічний термін стане для нього останнім на цій посаді, оскільки правила FIA передбачають максимум три президентські терміни.

Отримавши одноголосну підтримку під час відкритого голосування, Тодт сказав: «Приємно мати таку всебічну підтримку. Я хотів би подякувати усім членам клубу FIA за їхню підтримку».

«Я сприймаю це як схвалення того напрямку, який обрала FIA під моїм керівництвом, та як заохочення продовжувати програму, яку ми проводили протягом останніх восьми років», - додав він.

FIA вважає, що останній термін повноважень Тодта буде зосереджений на трьох ключових сферах – інновації, просуванні та розвитку сильної мережі спортивних клубів.

Тодт додав, що інновації є важливими, якщо FIA продовжить вдосконалення та займатиме гідне місце у світі як лідер у розвитку мобільності й автоспорту.

Нагадаємо, Формула-1 змінила систему штрафів на стартовій решітці.

Окрім того, офіційно затверджено календар Формули-1 на наступний сезон.

Джерело: ua.motorsport.com