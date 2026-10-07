Жіноча збірна України з футзалу поступилась Норвегії у відборі Євро-2027

На команду Олександра Золотухіна цього тижня чекає ще дві гри кваліфікації Євро-2027

Україна з поразки стартувала у кваліфікації континентальної першості

7 жовтня жіночі збірні України та Норвегії зустрілись у матчі кваліфікації Євро-2027 з футзалу. Про це повідомляє «Главком».

Команди зустрілись у польському місті Бельсько-Бяла на «Рекорд Арені»

За перший тайм збірні не забили жодного мʼяча та пішли на перерву за нічийного рахунку.

У другій 20-хвилинці вдача було на стороні норвезьких футзалісток: українки мали декілька моментів, проте Норвегія вирвала перемогу зусиллями Андреа Хольм Ауне.

На команду Олександра Золотухіна цього тижня чекає ще дві гри кваліфікації Євро-2027: з Бельгією (8 жовтня) та Польщею (10 жовтня)

Кваліфікація Чемпіонату Європи з футзалу (жінки). 1-й тур

Україна – Норвегія 0:2

Голи: Ауне, 32, 35

До слова, дніпровський «Атлетік» призначив Дениса Овсяннікова головним тренером команди.

Нагадаємо, що стало відомо, коли пройде Міжконтинентальний кубок з футзалу.