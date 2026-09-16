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Віцечемпіон України з футзалу визначився з новим головним тренером

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Віцечемпіон України з футзалу визначився з новим головним тренером
Денис Овсянніков став до керма «Атлетіка»
фото: MFC Clust

Вітчизняний гранд готується стартувати в Лізі чемпіонів

Дніпровський «Атлетік» призначив Дениса Овсяннікова керманичем команди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу клубу.

41-річний фахівець обійняв вакантну посаду. Раніше лави віцечемпіона України покинув Олександр Кабаненко. У черговому турі Ектра-ліги діями дніпровців керував адміністратор Данило Лутай.

Останній увійшов у штаб Овсяннікова. Щоправда, тепер він буде тренером воротарів. Натомість колишній капітан «Атлетіка» Віталій Дзюба став помічником нового головного тренера.

На новій посаді Овсянніков дебютуватиме 19 вересня. «Атлетік» у рамках 4-го туру Екстра-ліги прийме київський ХІТ. Натомість в кінці жовтня дніпровці стартуватимуть в Лізі чемпіонів.

На основному етапі головного єврокубка «Атлетік» змагатиметься у групі 8. Там суперниками дніпровців будуть чеський «Хрудім», сербська «Лозниця-Град 2018» і «Атлетік» із австрійського Граца. У попередньому сезоні нова команда Овсяннікова завоювала «срібло» Екстра-ліги.

До слова, українець Довбик дебютним голом врятував «Болонью» від третьої поразки поспіль в чемпіонаті Італії. Форвард вийшов із лави запасних у матчі проти «Сассуоло». У доданий арбітром час він забив останній м'яч у поєдинку (2:2).

Нагадаємо, раніше тренер «Бенфіки» відповів на критику Судакова. Керманич лісабонців Марку Сілва задоволений рівнем півзахисника національної команди України. У новому сезоні останній відвоював місце в основі «орлів».

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Теги: футзал

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