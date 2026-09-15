Відомо, коли пройде Міжконтинентальний кубок з футзалу
Турнір пройде в Бразиліїї у місті Пату-Бранку
Стало відомо, коли пройде Міжконтинентальний кубок з футзалу. Про це повідомляє «Главком».
Турнір пройде з 14 по 19 вересня у місті бразильському місті Пату-Бранку на «Арені Клаудіо Петрикоскі». Змагатимуться за кубок шість команд.
- «Пато Футзал» (Бразилія)
- «Карлус Барбоза» (Бразилія)
- «Спортінг» (Португалія)
- «Пальма Футзал» (Іспанія)
- «Аль-Ула» (Саудівська Аравія)
- «Бінтанг Тімур Сурабая» (Індонезія)
У складі португальської команди виступає Олександр Сухов. Український голкіпер перейшов до левів влітку 2025 року з київського «ХІТа».
Останні три Міжконтинентальних кубки виграла «Пальма».
Нагадаємо, що Олександр Кабаненко залишив пост головного тренера дніпровського «Атлетіка».
До слова, Нова Зеландія відмовилася грати з Росією на турнірі з футзалу.
Коментарі — 0