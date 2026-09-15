Турнір пройде з 14 по 19 вересня

Турнір пройде в Бразиліїї у місті Пату-Бранку

Стало відомо, коли пройде Міжконтинентальний кубок з футзалу. Про це повідомляє «Главком».

Турнір пройде з 14 по 19 вересня у місті бразильському місті Пату-Бранку на «Арені Клаудіо Петрикоскі». Змагатимуться за кубок шість команд.

«Пато Футзал» (Бразилія)

«Карлус Барбоза» (Бразилія)

«Спортінг» (Португалія)

«Пальма Футзал» (Іспанія)

«Аль-Ула» (Саудівська Аравія)

«Бінтанг Тімур Сурабая» (Індонезія)

У складі португальської команди виступає Олександр Сухов. Український голкіпер перейшов до левів влітку 2025 року з київського «ХІТа».

Останні три Міжконтинентальних кубки виграла «Пальма».

Нагадаємо, що Олександр Кабаненко залишив пост головного тренера дніпровського «Атлетіка».

До слова, Нова Зеландія відмовилася грати з Росією на турнірі з футзалу.