Григорій Ільчишин та Ярослав Ткач повертаються з нагородами з Китаю

У китайському Чунціні відбувся етап World Climbing Series зі швидкісного скелелазіння

Українські скелелази Григорій Ільчишин та Ярослав Ткач завоювали золоті нагороди в естафеті на швидкість на етапі World Climbing Series. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

У китайському Чунціні відбувся етап World Climbing Series зі швидкісного скелелазіння. У змаганнях взяли участь 100 спортсменів із п’яти континентів – 57 чоловіків та 43 жінки.

На шляху до перемоги український дует двічі оновлював рекорд Європи. Спершу у чвертьфіналі проти першої команди Китаю українці покращили континентальний показник до 10,26 секунди. А у фіналі проти американців Самуеля Вотсона та Зака Гаммера встановили новий рекорд – 10,03 секунди, здобувши «золото» після фальстарту суперників.

Зазначимо, що попередній рекорд Європи в естафеті на швидкість також належав українському дуету. Григорій Ільчишин та Ярослав Ткач встановили його цьогоріч на етапі World Climbing Series у Кракові – 10,31 секунди.

Естафета на швидкість – нова дисципліна, яка на рівні World Climbing Series дебютувала лише цьогоріч і нині розглядається як одна із майбутніх основних дисциплін в календарі змагань.

Нагадаємо, генеральний директор Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені І.І. Мечникова Сергій Риженко був обраний президентом Федерації стрільби України (ФСУ).

Сергій Риженко керує Дніпропетровською обласною клінічною лікарнею імені І.І. Мечникова з 2011 року. Після початку російсько-української війни медзаклад став одним із ключових центрів надання допомоги пораненим військовим і цивільним. До призначення Риженко працював головним державним санітарним лікарем Дніпропетровської області, а також першим заступником міністра охорони здоров'я України та головним державним санітарним лікарем України.

Також він був президентом Федерації стрільби Дніпропетровської області.