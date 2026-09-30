Президентка МОК Ковентрі побажала успіху у проведенні пропагандистського форуму в Росії

Пропагандистський форум «Росія – спортивна держава» пройде в Красноярську 21-23 жовтня

Президентка Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Кірсті Ковентрі побажала організаторам міжнародного форуму «Росія – спортивна держава» успіху у його проведенні. Про це заявив підсанкційний міністр спорту РФ та голова Олімпійського комітету Росії Михайло Дегтярьов, повідомляє «Главком».

«Президент Міжнародного олімпійського комітету Кірсті Ковентрі у листі на моє ім'я побажала нам успіху у проведенні форуму «Росія – спортивна держава» у Красноярську. Для нас це важливо. Росія залишається однією з провідних спортивних держав у світі, незважаючи на обмеження», – сказав Дегтярьов.

Пропагандистський форум «Росія – спортивна держава» пройде в Красноярську 21-23 жовтня за підтримки уряду РФ та Мінспорту РФ. У ньому братимуть участь учасники війни проти України, підсанкційні російські чиновники та представники російських окупаційних структур українських регіонів.

Нагадаємо, виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) рекомендував зняти обмеження щодо участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях.

«Виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) тимчасово скасував заборону на діяльність Олімпійського комітету Росії (ОКР), яка діяла з 12 жовтня 2023 року. Рішення було прийнято після ретельного аналізу, проведеного Комісією з правових питань МОК, враховуючи, що ОКР більше не включає до своїх членів жодних регіональних спортивних організацій на територіях, що підпадають під юрисдикцію Національного олімпійського комітету (НОК) України.

Крім того, ОКР підтвердив, що не проводить і не проводитиме жодної діяльності на цих територіях. Виконком МОК продовжуватиме уважно стежити за ситуацією, пов'язаною з будь-якою діяльністю ОКР на цих територіях, і залишає за собою право вживати будь-яких подальших заходів, якщо вважатиме це за необхідне», – йшлосяся у повідомленні МОК.

Зазначається, що МОК ухвалить рішення щодо використання російського прапора, гімну, кольорів чи будь-яких розпізнавальних символів на Олімпійських іграх у відповідний час.