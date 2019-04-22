Ультрас ПАОКа Шахова та Хачеріді яскраво відсвяткували чемпіонство (відео)
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Уболівальники ПАОКа
Yahoo!Sports
Грецький ПАОК виборов чемпіонський титул вперше за останні 34 роки
За тур до завершення чемпіонату Греції ПАОК виборов чемпіонський титул після перемоги над «Левадіакосом» (5:0). У складі переможців виступають українські півзахисник Євген Шахов та захисник Євген Хачеріді. Перший двічі забив у згаданому поєдинку.
Для ПАОКа це третій чемпіонський титул в історії. Останнього разу команда з Салонік перемагала в чемпіонаті Греції 1985 року.
Ультрас ПАОКа відсвяткували титул яскравим шоу на стадіоні, а потім продовжили гуляння вулицями нічного міста.
Ультрас ПАОКа святкують чемпіонство