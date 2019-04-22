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    Ультрас ПАОКа Шахова та Хачеріді яскраво відсвяткували чемпіонство (відео)

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    Уболівальники ПАОКа - Ультрас ПАОКа Шахова та Хачеріді яскраво відсвяткували чемпіонство (відео)
    Уболівальники ПАОКа
    Yahoo!Sports

    Грецький ПАОК виборов чемпіонський титул вперше за останні 34 роки

    За тур до завершення чемпіонату Греції ПАОК виборов чемпіонський титул після перемоги над «Левадіакосом» (5:0). У складі переможців виступають українські півзахисник Євген Шахов та захисник Євген Хачеріді. Перший двічі забив у згаданому поєдинку.

    Для ПАОКа це третій чемпіонський титул в історії. Останнього разу команда з Салонік перемагала в чемпіонаті Греції 1985 року.

    Ультрас ПАОКа відсвяткували титул яскравим шоу на стадіоні, а потім продовжили гуляння вулицями нічного міста.

    Ультрас ПАОКа святкують чемпіонство
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