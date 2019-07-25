Колишній захисник «Динамо» та збірної України залишився без клубу
Євген Хачеріді
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Євген Хачеріді наразі набув статусу вільного агента
Колишній захисник київського «Динамо» та збірної України Євген Хачеріді залишився без клубу.
Український футболіст та грецький ПАОК розірвали угоду. Інформацію про це підтвердила Федерація футболу Греції, повідомляє Sportime.
Хачеріді перейшов до ПАОКа перед початком минулого сезону. Зіграв у чемпіонаті Греції лише три матчі.
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Раніше повідомлялося, що захисник може повернутися до «Динамо».