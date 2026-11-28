Бронзовий призер Олімпійських ігор Станіслав Горуна в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» розповів про те, наскільки українське карате постраждало внаслідок повномасштабного вторгнення.

Зараз об'єктивно дуже важко тренуватися через повітряні тривоги, обстріли та інші небезпеки. Є види спорту, у яких повноцінний тренувальний процес фактично неможливий без виїзду за кордон. Чи можна в карате організувати тренування під час повітряних тривог?

У карате це водночас і наша сильна, і слабка сторона. Наш вид спорту досить доступний. Для того, щоб почати займатися карате, потрібен справді мінімум. Карате – молодіжний вид спорту з погляду віку людей, які ним займаються. Переважно це діти шкільного віку, підлітки та студенти. Тренери йдуть туди, де є така аудиторія, тобто до шкіл. Там вони орендують спортивні зали та проводять заняття.

Шкільні спортзали зазвичай розташовані в підвальних або напівпідвальних приміщеннях. Тому під час війни тренування з карате можна організовувати відносно безпечно. Діти можуть навчатися онлайн, але все одно приходити до школи на заняття з карате.

Водночас я вважаю це певною слабкістю нашого виду спорту. Хотілося б, щоб у нас була доросла аудиторія, яка могла б займатися карате як хобі – для здоров'я, задоволення та можливості відволіктися від повсякденних справ.

Якщо люди віком від 25 до 40 років займатимуться карате, вони також стежитимуть за цим видом спорту. Відповідно, зростатимуть охоплення, медійність та інформаційна вага наших спортивних подій.

Але те, що ми переважно працюємо зі школами, не дає нам інфраструктури, яка була б комфортною та цікавою для дорослої аудиторії.

Ще одна неприємна тенденція під час війни – зміна громадянства українськими спортсменами. Ви згадували про Еріка Рогозенка, хоча його перехід поки що не підтверджений. Чи чули ви про інші подібні випадки серед молодших спортсменів?

На жаль, такі випадки є. Наприклад, один українець уже виступав за збірну Німеччини. Він змінив громадянство та досить швидко отримав німецький паспорт – за три роки. Він навіть устиг потрапити до національної збірної, а зараз представляв Польщу на молодіжному чемпіонаті світу.

Також є спортсмен з української збірної, який здобув медаль на чемпіонаті світу серед юніорів. Швидше за все, за два роки, на наступному чемпіонаті світу, він уже представлятиме Польщу. Зараз він також тренується там, тому це лише питання часу, коли отримає документи.

Таких випадків чимало. Масовий відтік справді був.

Ми з федерацією навіть допомагали спортсменам знаходити клуби в Європі, використовуючи власні контакти, щоб вони могли продовжувати займатися карате. Не можна всіх звинувачувати в тому, що вони виїхали. Так склалися обставини, у кожного своя ситуація, і до цього потрібно ставитися з розумінням.

Але, на жаль, багато хто з них, найімовірніше, вже представлятиме інші країни. Із кожним роком імовірність масового повернення зменшується. Люди знаходять роботу, діти ходять до шкіл, сім'ї адаптуються та асимілюються в інших суспільствах. Навіть якщо в майбутньому відбудеться масове повернення українців, із кожним роком відсоток тих, хто повернеться, буде меншим.

Нагадаємо, що титулований каратист Станіслав Горуна розповів, як відбулося повернення росіян у світове карате.