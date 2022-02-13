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    Зміна лідера: медальний залік після змагань 13 лютого

    Норвегія очолила медальний залік - Зміна лідера: медальний залік після змагань 13 лютого
    Норвегія очолила медальний залік
    фото з відкритих джерел

    Найуспішнішою збірною на зимових Іграх є Норвегія

    Збірна Норвегії обійшла Німеччину в медальному заліку. Сьогодні, 13 лютого, було розіграно 7 комплектів нагород.

    Українська команда поки що без медалей. Міг зачепитися в біатлонному спринті за нагороду Дмитро Підручний, але йому завадила одна хиба на вогневому рубежі. Втім, 13-те підсумкове місце – це найкращий його результат на олімпіадах.

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    Стрибуни з трампліна Віталій Калиниченко і Євген Марусяк завершили виступи на, відповідно, 44-му і 50-му місцях. Танцювальний дует Олександра Назарова – Максим Нікітін після першого дня замикають другу десятку.

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    Теги: Олімпіада біатлон стрибки з трампліна
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    Зміна лідера: медальний залік після змагань 13 лютого