Капітана збірної України з біатлону випустили з «в’язниці» на Олімпіаді

Олена Білосюк готуватиметься до естафетної гонки

Капітана української збірної з біатлону Олену Білосюк (Підгрушну) нарешті випустили з карантину на Олімпіаді в Пекіні. Українка, у якої був діагностований коронавірус одразу після прильоту до Пекіна, пропустила початок Олімпіади і не змогла взяти участь в індивідуальній гонці, сьогоднішньому спринті і, як наслідок, не бігтиме у гонці переслідування. Зате тепер наша команда налічує чотири спортсменки. Тобто, якщо більше не буде форс-мажорних обставин, то жіноча збірна візьме участь в естафеті.

«Білосюк випустили з «в'язниці», – прокоментував новину в етері «UA: Перший» тренер збірної Урош Велепець. – Як капітанка, вона прийшла підтримати дівчат у спринтерській гонці. 12 лютого проведемо перше тренування – побачимо, як вона себе почуватиме. Сподіваємося, що в естафеті вона зможе поборотися на якомусь рівні».

Нагадаємо, чудову готовність до Ігор-2022 демонструє Юлія Джима. В індивідуальній гонці з двома хибами вона посіла 10 місце, а в спринті, якій відбувся 11 лютого, киянка посіла 8 місце. Якби не постріл в «молоко» на стрільбі стоячи, то Юлія могла здобути для України першу медаль Олімпіади в Пекіні.