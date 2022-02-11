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    Капітана збірної України з біатлону випустили з «в’язниці» на Олімпіаді

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    Олена Білосюк готуватиметься до естафети - Капітана збірної України з біатлону випустили з «в’язниці» на Олімпіаді
    Олена Білосюк готуватиметься до естафети
    фото з відкритих джерел

    Олена Білосюк готуватиметься до естафетної гонки

    Капітана української збірної з біатлону Олену Білосюк (Підгрушну) нарешті випустили з карантину на Олімпіаді в Пекіні. Українка, у якої був діагностований коронавірус одразу після прильоту до Пекіна, пропустила початок Олімпіади і не змогла взяти участь в індивідуальній гонці, сьогоднішньому спринті і, як наслідок, не бігтиме у гонці переслідування. Зате тепер наша команда налічує чотири спортсменки. Тобто, якщо більше не буде форс-мажорних обставин, то жіноча збірна візьме участь в естафеті.

    «Білосюк випустили з «в'язниці», – прокоментував новину в етері «UA: Перший» тренер збірної Урош Велепець. – Як капітанка, вона прийшла підтримати дівчат у спринтерській гонці. 12 лютого проведемо перше тренування – побачимо, як вона себе почуватиме. Сподіваємося, що в естафеті вона зможе поборотися на якомусь рівні».

    Нагадаємо, чудову готовність до Ігор-2022 демонструє Юлія Джима. В індивідуальній гонці з двома хибами вона посіла 10 місце, а в спринті, якій відбувся 11 лютого, киянка посіла 8 місце. Якби не постріл в «молоко» на стрільбі стоячи, то Юлія могла здобути для України першу медаль Олімпіади в Пекіні.

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    Теги: Олімпіада біатлон Олена Підгрушна Юлія Джима
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    Капітана збірної України з біатлону випустили з «в’язниці» на Олімпіаді