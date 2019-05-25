Богданов відправляє колишній клуб у першу лігу і рятує «Чорноморець» (відео)



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«Десна» відправила «Арсенал» у першу лігу UA-Футбол

Бороться за виживання у Прем'єр-лізі отримала несподівану розв'язку

В українській футбольній Прем'єр-лізі за тур до фінішу чемпіонату визначився головний невдаха турніру, клуб, який залишить елітний дивізіон. Невдахами стали футболісти київського «Арсеналу». Їх у Чернігові поховав м'яч колишнього гравця Андрія Богданова.

«Десна» (Чернігів) - «Арсенал» (Київ) - 1:0

Гол: 1:0 - Андрій Богданов (31)

На 8-й хвилині Денис Фаворов не реалізував пенальті (стійка)

«Десна»: Паст - Денис Фаворов (к), Імереков, Немчанінов, Андрій Мостовий - Огіря, Андрій Богданов - Олександр Волков (Старенький, 78), Артем Фаворов (Белич, 90+2), Картушов - Олександр Філіпов (Безбородько, 83). Тренер - Олександр Рябоконь

«Арсенал»: Підківка - Жичиков, Башлай, Сергій Вакуленко (к), Дубинчак - Домбровський, Танковський, Оріховський (Ліпартія, 35) - Кадимян (Мудрик, 46), Міссі-Мезу (Олександр Ковпак, 46), Владислав Калитвинцев. Тренер - Ігор Леонов

Судді: Анатолій Абдула (Харків) - Дмитро Запорожченко (Запоріжжя), Марулін (Нова Каховка)

Попередження: Підківка (75) - Андрій Мостовий (62), Артем Фаворов (66), Денис Фаворов (73), Картушов (88)

25 травня. Чернігів. Стадіон імені Юрія гагаріна. 2 040 глядачів

Найцікавіше, що «Десна» особливої турнірної мотивації не мала. Команда веде боротьбу з «Ворсклою» за сьому позицію. Наскільки ця боротьба принципова, свідчить безвольна поразка полтавців у домашній зустрічі з головним конкурентом «Арсенала» «Чорноморцем».

«Ворскла» (Полтава) - «Чорноморець» (Одеса) - 1:2

Голи: 0:1 - Володимир Коваль (26). 1:1 - Юрій Коломоєць (58). 1:2 - Танчик (63)

«Ворскла»: Олександр Ткаченко – Пердута, Чеснаков (к), Євген Мартиненко, Сапай – Денис Васін, Тодор Петровіч, Олександр Скляр, Ребенок (Артур, 46) - Габелок (Кобахідзе, 90) - Карека (Юрій Коломоєць, 46). Тренер – Віталій Косовський

«Чорноморець»: Сергій Литовченко (к) - Олександр Голиков, Дмитро Рижук, Валерій Гошкодеря, Норенков (Трубочкін, 71) - Руслан Бабенко - Танчик, Володимир Аржанов, Хамелюк, Вільг'яльмссон (Чорній, 65) – Володимир Коваль (Васілій Павлов, 78). Тренер – Ангел Червенков

Судді: Сергій Бойко (Іванків) - Руслан Єрмоленко, Денис Марченко (обидва - Чернігів)

Попередження: Дмитро Рижук (30), Трубочкін (81), Руслан Бабенко (84)

На 28-й хвилині попереджено, на 68-й хвилині вилучено (друге попередження Чеснакова

25 травня. Полтава. Стадіон «Ворскла» імені Олексія Бутовського. 1 050 глядачів

Таким чином, за тур до фінішу «Чорноморець» з 28-ма очками ґарантував собі місце не нижче 11-го. «Арсенал» має на три пункти менше, але навіть порівнявшись з одеситами в останньому турі, не випередить «моряків» за додатковими показниками. Крім того, «Чорноморець», відстаючи на два очки від «Карпат», ще має змогу поборотися за десяте місце. Яке, щоправда, особливих бонусів не дає, адже і «морякам» і вочевидь львів'янам світить перегравання за право залишитися в УПЛ відповідно із «Колосом» з Ковалівки і луцькою «Волинню». Найбільше, що може трапитися - команди обміняються суперниками.

«Ворскла» і «Десна» перед заключним туром мають по 41-му очку.

Завершать чемпіонат команди другої шістки матчами «Ворскла» - «Олімпік», «Чорноморець» - «Десна», «Арсенал» - «Карпати».