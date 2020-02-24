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    Золото Варинської, бронза Бачинської: українські гімнастки виграли дві медалі Кубка світу (відео)

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    Діана Варинська перемогла у вправах на різновисоких брусах - Золото Варинської, бронза Бачинської: українські гімнастки виграли дві медалі Кубка світу (відео)
    Діана Варинська перемогла у вправах на різновисоких брусах
    Фото із соцмереж

    Наші гімнастичні прими продовжують боротися за потрапляння на Олімпіаду

    На вихідних в австралійському Мельбурні відбувся етап Кубка світу зі спортивної гімнастики, який одночасно входить у число ліцензійних турнірів до Олімпіади-2020.

    Киянка Діана Варинська виборола золото у вправах на різновисоких брусах. Оцінка – 13,733 виявилася недосяжною для конкуренток.

    У другий день фіналів українські гімнастки виступали на колоді і тернополянці Анастасії Бачинській вдалося виграти бронзову медаль з оцінкою 12,933. На першому місці японка Урара Асікава – 13,300, на другому британка Ондіна Ачампонґ – 13,166. Діана Варинська стала четвертою – 12,800.

    Також Бачинська посіла сьоме місце у вправах на брусах, а Ангеліні Радивиловій забракло кроку до п'єдесталу в опорному стрибку – четверте місце.

    Наступний етап Кубка світу зі спортивної гімнастики відбудеться 7 березня в США. На ці змагання з українців заявлені Олег Верняєв і Діана Варинська. Вони змагатимуться в багатоборстві. Наступний етап в окремих видах запланований на 12 березня в Баку (Азербайджан). 

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    спортивна гімнастика Кубок світу Олімпіада-2020 Діана Варинська Анастасія Бачинська
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