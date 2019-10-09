Українські гімнастки провалилися на чемпіонаті світу



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Діана Варинська - єдина з українок, для котрої цей чемпіонат світу не став провальним Фото з соцмереж

Наша команда виступила в Штутґарті несподівано провально

У Штутгарті (Німеччина) набирає обертів чемпіонат світу зі спортивної гімнастики, на якому зокрема розігруються ліцензії на Олімпійські ігри-2020 у Токіо.

Правда, жіноча гімнастична команда шанси виступити на головному старті чотириріччя, проваливши кваліфікацію, вже втратила. Наші дівчата посіли 15-те місце серед 24-х збірних. Для потрапляння на Олімпійські ігри потрібно було увійти в топ-12 за підсумками кваліфікації. Іншого шансу відібратися на Олімпіаду вже не буде.

За підсумками кваліфікації в Штутґарті в Токіо потрапили команди США, Китаю, РФ, Франції, Канади, Нідерландів, Великобританії, Італії, Німеччини, Бельгії, Японії та Іспанії.

Збірній України забракло трохи більше двох балів. Основна втрата сталася на колоді, де в залік пішли дві низькі оцінки. Також позначився невдалий жереб для нашої збірної. У першому потоці вкрай важко отримати високі оцінки, особливо командам, які не є лідерами.

Зауважимо, що фінальні змагання команд виграли американки. Другою стала збірна РФ, а бронзу сенсаційно вибороли італійки.

Варто відзначити, що лідер української команди Діана Варинська зуміла пробитися у фінал індивідуального багатоборства. Це єдиний фінал для всієї жіночої команди на цьому чемпіонаті світу. Крім того, Діана отримала індивідуальну ліцензію на олімпійські ігри. Очолила кваліфікацію багатоборства, як і очікувалося, американка Сімона Байлс, яка до того ж пройшла в усі фінали на снарядах. Анастасія Бачинська – 35-та, Ангеліна Радівілова – 49-та.