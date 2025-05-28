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Президент повідомив, до чого готується Росія на фронті

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Президент повідомив, до чого готується Росія на фронті
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Глава держави: зараз на Сумському напрямку вони накопичують війська. Понад 50 тисяч

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія зосереджує свої основні сили на Курському напрямку з метою підготовки наступу на Сумщину. За його словами, понад 50 тис. російських військових вже стягнуто до цього району, однак великої наступальної операції ворог провести не зміг завдяки діям українських захисників. Про це президент сказав на закритій зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

«Вони (російські військові, – Главком) роблять постійні наступальні дії. Великої операції їм не вдалося зробити. Накопичення військ саме на Сумському напрямку, до якого вони готувалися з Курського напрямку, вони не змогли зробити через наші відповідні дії», – повідомив Зеленський.

Президент зазначив, що російські війська не можуть повністю зняти свої сили з Покровського напрямку, так само як не змогли перекинути туди всі підрозділи для захоплення Покровська. За його словами, наразі Росія концентрує понад 50 тис. військових на Сумському напрямку. Водночас глава держави наголосив, що українські сили мають там певні успіхи, зокрема, нещодавно було взято в полон вісьмох окупантів у районі Тьоткіного.

За словами Зеленського, є диверсійні операції окупантів на Сумщині й на це є відповіді українських захисників. «Вони (росіяни, – Главком) будуть робити все, щоб перетнути адміністративний кордон Дніпровської області. Вони цього хочуть. Поки що їм це не вдається», – додав президент.

«Вони хочуть захопити Покровськ, вони роблять незмінні дії. Луганська, Донецька область залишаються саме тими стратегічними цілями, які поставлені в них ще з 2014 року. Що стосується Сумського напрямку. Їхні найбільші, найсильніші війська сьогодні знаходяться на Курському напрямку. Для виштовхування наших військ з Курщини і для того, щоб підготувати наступальні дії на Сумщину. Для будівництва цієї буферної зони, яку вони так називають, в 10 км вглиб України», – підкреслив глава України.

Зеленський вважає, що росіяни розуміють, що їм не вистачає цих можливостей: «Хоча на Курщині, я вважаю, правильно наші війська зробили. Вийшли з одного напрямку, увійшли на Курщині в інший напрямок. Там є у наших хороше напрацювання».

Президент наголосив, що українські сили залишаються на Курському напрямку доти, доки росіяни не приймуть рішення завершити війну або принаймні не зроблять перший крок – припинення вогню. Також він зазначив, що, за наявною інформацією, на Запорізькому напрямку у противника залишаються незмінні цілі.

«Є в них деякі фантасти, які продовжують говорити про Херсонську наступальну операцію через річку. Але зрозуміло, що це саме ті говорять – не впевнений, що в тверезому стані –  руські, яким все одно скільки там людей загине. Форсувати річку, ми розуміємо, що це таке на Херсонщині, сьогодні абсолютно неможливо», – додав Зеленський.

Нагадаємо, що Росія відкладає запланований наступ на Костянтинівку через невдачі біля Часового Яру та нестачу резервів. ISW наголошує, що перекидання сил з цього напрямку свідчить про перегляд планів російського командування та ймовірне зміщення фокуса на північ України. Аналітики вважають, що РФ не має достатніх оперативних резервів, аби вести наступи на кількох напрямках одночасно.

Зауважимо, очільник Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що на Сумщині під контролем РФ перебувають чотири населених пункти.

До слова, російські загарбники з середини квітня активізували штурмові дії в районі населеного пункту Тихе на Харківщині. Ворог здійснив перші серйозні атаки 13-15 квітня, що дозволило йому незначно просунутись у цьому районі. Відтоді російські сили періодично намагалися покращити свої позиції, і останніми днями ці спроби виявились частково успішними.

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Теги: війна Сумщина Володимир Зеленський наступ

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