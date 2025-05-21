Експрацівник ЗАЕС: Жодна атомна станція в світі не зіштовхувалася з подібним страхіттям

Олег Дудар назвав українських атомників найпрофесійнішими у світі

Колишній керівник експлуатаційного підрозділу Запорізької АЕС Олег Дудар вважає, що жоден інший енергетичний об’єкт у світі не пережив такого екстремального сценарію, як ЗАЕС під час російського вторгнення. Про це він заявив в інтерв’ю «Главкому».

«Я дуже добре знаю стан нашої атомної енергетики, знаю українських фахівців, тому з усією відповідальністю можу наголосити: зараз в світі немає більш досвідченого та більш професійного персоналу, ніж персонал Запорізької АЕС, який перебуває в Україні, та персоналу інших атомних станцій України. Бо ці люди, ці оператори пройшли страшну ніч захоплення станції, коли по атомних блоках, які працювали, била артилерія. Били прямою наводкою!», – зазначив Олег Дудар.

Фахівець вважає, що жодна атомна станція у світі ще не зіштовхувалася з подібним страхіттям, а дії українських операторів на ЗАЕС стали безпрецедентним подвигом, якого раніше не бачив світ: «Вони опанували ситуацію, виконували дуже багато важких перемикань обладнання, завдяки чому були збережені атомні блоки. Вони врятували світ від ядерної аварії».

Зокрема, Дудар прокоментував пропозицію президента США Дональда Трампа щодо можливого «американського володіння» українськими атомними електростанціями: «Якщо управління відбуватиметься без росіян, тобто якщо Росія піде з Запорізької АЕС та Енергодара, це точно може бути кращий вихід, ніж те, що відбувається зараз».

Дудар підсумував: «Американцям немає чому навчити Україну, ми здатні самі експлуатувати свої блоки і ще їх чомусь навчити».

Також колишній керівник експлуатаційного підрозділу Запорізької АЕС Олег Дудар в інтерв’ю «Главкому» зауважував, що росіяни не можуть запустити захоплену ними Запорізьку АЕС, адже у них немає для цього ані необхідних знань, ані кваліфікованого персоналу.

До слова, Запорізька АЕС перебуває в надзвичайно вразливому стані: лише одна лінія живлення, знищена градирня, проблеми з охолодженням і деградоване обладнання після трьох років окупації. Про це попереджає ексглава Державної інспекції ядерного регулювання Григорій Плачков в інтерв’ю «Главкому».