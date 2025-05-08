Виконував бойові завдання на східному напрямку фронту. Згадаймо Олега Хорошайла

У 2014 році Олег Хорошайло разом із родиною переїхав до Львова

Після початку повномасштабного вторгнення РФ Хорошайло став на захист Батьківщини

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олега Хорошайла.

Захисник України Олег Хорошайло поліг на війні з російськими окупантами 22 квітня .2025 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду.

Олег Хорошайло народився 16 червня 1969 року у місті Краматорськ Донецької області. Навчався у ліцеї № 35 імені Валентина Шеймана Краматорської міської ради Донецької області. Здобув освіту в Донбаській державній машинобудівній академії. Після завершення навчання проходив військову службу у лавах прикордонників на Закарпатті.

Чоловік проживав у Краматорську. Понад 22 роки пропрацював у Приватному акціонерному товаристві «Новокраматорський машинобудівний завод», де пройшов шлях від інженера до керівника бюро зварювальників.

У 2014 році Олег разом із родиною переїхав до Львова, і тут розпочав кар’єру у сфері нерухомості. У вільний час захоплювався грою на гітарі, складав пісні та оповідання.

Після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації добровольцем став на захист Батьківщини до лав сьомого прикордонного Карпатського загону.

За сумлінну службу Олег Хорошайло був неодноразово відзначений командуванням загону фото: Львівська міська рада

Впродовж останнього періоду виконував бойові завдання на східному напрямку фронту в лавах першого прикордонного Донецького загону Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України. За сумлінну службу був неодноразово відзначений командуванням загону.

Чин похорону воїна відбувся 7 травня 2025 року у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові. Поховали захисника на Личаківському кладовищі, на полі Почесних поховань новітніх героїв.

В Олега Хорошайла залишилися батьки, дружина та дві доньки.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.