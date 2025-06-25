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Як удари Ізраїлю вплинуть на постачання Іраном ракет до РФ: деталі від Telegraph

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Як удари Ізраїлю вплинуть на постачання Іраном ракет до РФ: деталі від Telegraph
На початку 2025 року Іран і Росія уклали оборонну угоду, яка передбачала постачання ракет для ведення війни проти України
фото з відкритих джерел

Війна з Ізраїлем змусить Тегеран переорієнтуватися на власні потреби в ракетному озброєнні

У зв’язку з конфліктом з Ізраїлем Іран, імовірно, не виконуватиме свої зобов’язання щодо постачання балістичних ракет до Росії та зосередиться на накопиченні власних арсеналів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

За оцінками західних посадовців, війна з Ізраїлем змусить Тегеран переорієнтуватися на власні потреби в ракетному озброєнні, відклавши або скасувавши експорт до РФ. У результаті Росії доведеться активізувати власні розробки у сфері ракетної техніки або шукати альтернативу в Північній Кореї.

Також, за інформацією джерел, іранська підтримка у вигляді навчання російських фахівців чи надання технічної інформації для виробництва ударних дронів може скоротитися. Проте ситуація з дронами не настільки критична для Москви, адже вона вже налагодила власне виробництво подібних апаратів.

На початку 2025 року Іран і Росія уклали оборонну угоду, яка передбачала постачання ракет для ведення війни проти України та спільну розробку озброєнь.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що між Ізраїлем та Іраном досягнуто остаточної домовленості про повне припинення вогню. «За добу відбудеться офіційне завершення дванадцятиденної війни. Це могла бути війна, яка тривала б роками та знищила б весь Близький Схід – але цього не сталося і ніколи не станеться!», – написав він.

Як повідомлялося, після ударів США та Ізраїлю на іранських ядерних об'єктах є значні руйнування. Про це заявив речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї.

Теги: Іран ракета росія Ізраїль

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