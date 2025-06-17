Головний рабин України пояснив, чому українці та євреї мусять допомагати одне одному

Головний рабин України Моше Асман вдячний Господу за те, що той «дозволив» йому бути у правильному місці в правильний час та допомагати

«Сьогодні українці можуть відчути все те, що євреї відчували упродовж століть»

Головний рабин України Моше Асман заявив, що євреї, які пережили Голокост, мають підтримати український народ, який сьогодні потерпає від війни та російських атак. Про це він заявив в інтерв’ю «Главкому», порівнюючи дії Росії проти українців із геноцидом євреїв, вбитих нацистами у ХХ столітті.

Моше Асман заявив, що сьогоднішнє ставлення до українців у світі має багато спільного з історичним досвідом євреїв. «До певної міри, так. Відбувається демонізація українців. Вони і нацисти, і «хлопчика розіп’яли»… Сьогодні українці можуть відчути все те, що євреї відчували упродовж століть. Не знаю достеменно, які плани та наміри у росіян і чи хочуть вони фізично винищити буквально усіх українців…», – вважає рабин.

За його словами, євреї, які відчули на собі геноцид, мають моральний обов’язок допомагати Україні. «Тоді тим більше євреї, які відчули геноцид на власній шкурі, мають допомогти українцям. Я говорю про це на кожній своїй зустрічі», – наголосив Асман.

Рабин також поділився історією своєї еміграції. Він народився в Петербурзі, у 1987 році виїхав до Ізраїлю, а в Україну переїхав у 1995-му. «Я коли виїздив з СРСР, то для себе вирішив, що більше ніколи не повернуся назад – в «імперію зла». І не повернувся. Але у 1993-му вперше поїхав до України – ми допомагали тоді дітям Чорнобиля. А у 1995-му громада запросила мене залишитися, тоді якраз почали відновлювати цю синагогу (за радянської влади у Центральній синагозі Києва містився ляльковий театр – «Главком»)», - розповів рабин.

Він додав, що зараз вдячний Господу за те, що той «дозволив» йому бути у правильному місці в правильний час та допомагати: «Тут я познайомився з прекрасними людьми, хоча, на жаль, багатьох і втратив. Зокрема, мого Матітьягу, Мотю (прийомного сина, який загинув у вересні 2024-го – «Главком»)».

Матітьягу (Антон) Самборський, якого Асман всиновив, коли тому було десять, загинув на фронті влітку 2024 року. Йому було 33 роки.

33-річний Матітьягу (Антон) Самборсьский загинув на російсько-українській війні влітку 2024 року. Ребе всиновив його, коли хлопцеві було десять. Зліва він – у дитячому віці колаж з відкритих джерел

«Він моєї згоди не запитував – поставив перед фактом. Син жив самостійно, мав родину. У нього якраз народилася донька… Син мені висилав повідомлення – про те, як він проходить підготовку. На жаль, підготовка ця була надто короткою. А після неї його відправили на «нуль». Там він і загинув як герой, йому вручили орден «За мужність». Коли офіцер його частини розказував про сина, ми таку відчували гордість… І горе від втрати, звісно…», – додав Асман.

У Моше Асмана ще одинадцятеро дітей і 24 онуки. Члени родини живуть і в Україні, і в Ізраїлі: «Частина – в Ізраїлі, частина – в Україні. Приблизно «п’ятдесят на п’ятдесят». Чим займаються? По-різному. Хтось з моїх синів став рабином, а одна донька служить в ізраїльській армії».

Згадуючи мобілізацію в Україні, рабин додав: «В Ізраїлі «ТЦК» нікого не хапає на вулиці…».

Раніше «Главком» повідомляв, що головний рабин України розказав, як поїздка в Україну змінила «духівника Трампа». Відомий американський пастор Марк Бернс, якого називають «духівником Дональда Трампа», кардинально змінив свою думку щодо війни в Україні після дводенного візиту до Київщини.

Нагадаємо, головний рабин України Моше Реувен Асман показав світлину, зроблену 10 червня після масованого обстрілу столиці. На ній, серед руїн будівлі, видніється трохи обгоріла, але повністю ціла Ханукальна менора.