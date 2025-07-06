Атака на Запоріжжя: з’явились фото наслідків

До ліквідації наслідків було залучено 92 рятувальники та 20 одиниць техніки

У Запоріжжі внаслідок атаки спалахнули масштабні пожежі

У ніч проти 6 липня ворог атакував Запорізький район і місто Запоріжжя дронами. Унаслідок обстрілу в одному з населених пунктів району травмована 90-річна жінка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державний центр з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

«Їй надається медична допомога. Зруйновано житловий будинок і господарські споруди», – йдеться в повідомленні.

У Запоріжжі спалахнули масштабні пожежі у будівлях приватного підприємства – полум’я охопило 600 м². Ще 400 м² горіло в інших населених пунктах району.

До ліквідації наслідків було залучено 92 рятувальники та 20 одиниць техніки. Працювали всі екстрені служби.

Нагадаємо, у ніч на 6 липня російські терористи атакували Україну чотирма зенітними керованими ракетами С-300 із Курської обл. та 157-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Дрони запускали із напрямків: Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Гвардійське та Чауда.

Станом на 08:30 протиповітряною обороною знешкоджено 117 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході, півдні та в центрі країни. 98 – збито вогневими засобами ураження, 19 – локаційно втрачено/подавлено РЕБ. Зафіксовано влучання ударних БпЛА противника у 19 локаціях, а також падіння збитих – на двох локаціях.

До слова, триває 1229-й день повномасштабної війни.