Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака на Запоріжжя: з’явились фото наслідків

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
Атака на Запоріжжя: з’явились фото наслідків
До ліквідації наслідків було залучено 92 рятувальники та 20 одиниць техніки
фото: ДСНС

У Запоріжжі внаслідок атаки спалахнули масштабні пожежі

У ніч проти 6 липня ворог атакував Запорізький район і місто Запоріжжя дронами. Унаслідок обстрілу в одному з населених пунктів району травмована 90-річна жінка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державний центр з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

«Їй надається медична допомога. Зруйновано житловий будинок і господарські споруди», – йдеться в повідомленні.

Атака на Запоріжжя: з’явились фото наслідків фото 1
Атака на Запоріжжя: з’явились фото наслідків фото 2

У Запоріжжі спалахнули масштабні пожежі у будівлях приватного підприємства – полум’я охопило 600 м². Ще 400 м² горіло в інших населених пунктах району.

Атака на Запоріжжя: з’явились фото наслідків фото 3

До ліквідації наслідків було залучено 92 рятувальники та 20 одиниць техніки. Працювали всі екстрені служби.

Нагадаємо, у ніч на 6 липня російські терористи атакували Україну чотирма зенітними керованими ракетами С-300 із Курської обл. та 157-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Дрони запускали із напрямків: Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Гвардійське та Чауда.

Станом на 08:30 протиповітряною обороною знешкоджено 117 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході, півдні та в центрі країни. 98 – збито вогневими засобами ураження, 19 – локаційно втрачено/подавлено РЕБ. Зафіксовано влучання ударних БпЛА противника у 19 локаціях, а також падіння збитих – на двох локаціях.

До слова, триває 1229-й день повномасштабної війни.

Читайте також:

Теги: дрон ракета ЗСУ окупанти війна Запоріжжя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дим в районі оптико-механічного заводу в Азові
Дрони атакували важливий для окупантів завод у Ростовській області (відео)
4 липня, 06:27
Українські воїни знищили чи пошкодили 42 позиції операторів дронів РФ
Сили оборони знищили майже половину позицій операторів дронів РФ на Запоріжжі (відео)
3 липня, 08:55
Приблизний рух ракет та дронів цієї ночі: карта
Приблизний рух ракет та дронів цієї ночі: карта
29 червня, 07:40
Пожежа на російському заводі
Дрони атакували завод з виробництва БпЛА у російському Таганрозі
25 червня, 00:43
У Дніпрі завтра оголошено день жалоби
У Дніпрі завтра оголошено день жалоби
24 червня, 18:39
Пошкоджено залізничний вокзал в Одесі після удару дронів РФ
Російські окупанти пошкодили залізничний вокзал в Одесі
20 червня, 08:34
В Україні вперше виявлено «шахед» з камерою та модулем штучного інтелекту
В Україні вперше виявлено «шахед» з камерою та модулем штучного інтелекту
19 червня, 07:35
РФ атакувала Запоріжжя 13 «шахедами»: фото та відео наслідків
РФ атакувала Запоріжжя 13 «шахедами»: фото та відео наслідків
18 червня, 06:39
Внаслідок операції «Павутина» росіяни втратили 34% стратегічної авіації
Спецоперація «Павутина»: СБУ оприлюднила відео, яке показує повний шлях FPV-дрона
7 червня, 16:37

Події в Україні

Атака на Запоріжжя: з’явились фото наслідків
Атака на Запоріжжя: з’явились фото наслідків
РФ вночі атакувала Україну 157 дронами: є влучання у 19 локаціях
РФ вночі атакувала Україну 157 дронами: є влучання у 19 локаціях
Карта бойових дій в Україні станом на 6 липня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 6 липня 2025 року
Покровськ: аналітики ISW спрогнозували плани окупантів
Покровськ: аналітики ISW спрогнозували плани окупантів
Втрати ворога станом на 6 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 6 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
258K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 липня: ситуація на фронті
114K
Алієв переможно попросив миру у Путіна. Як виглядає «війна проксі-2025»
102K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 липня 2025
72K
Надія Савченко висловилась про свій другий полон
53K
Українець пішов воювати за росіян, а ті продали його ЗСУ
44K
У Києві припинив роботу ресторан футболіста збірної України

Новини

6 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
5 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 липня, 00:01
3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 липня, 00:01
2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 липня, 00:01
1 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
1 липня, 00:01

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua