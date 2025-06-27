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Посол США Лінн Трейсі завершила роботу в Росії

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Посол США Лінн Трейсі завершила роботу в Росії
Лінн Трейсі стала послом США у Росії 30 січня 2023 року
фото: посольство США в РФ

Посол США Лінн Трейсі завершила дипломатичну місію в Росії

Посол Сполучених Штатів Америки у Російській Федерації Лінн Трейсі завершила свою роботу в Москві. Вона обіймала цю дипломатичну посаду з 30 січня 2023 року. Про це повідомило американське посольство в РФ, пише «Главком».

У дипломатичній місії висловили Лінн Трейсі глибоку вдячність за її внесок, який, як зазначено, був «заснований на послідовній дипломатії, глибокій повазі до російської культури та відданому служінні американському народу».

«Її діяльність відрізняли відкритість, чесність і переконаність у тому, що навіть у скрутні часи осмислений діалог важливий. Посол Трейсі присвятила свою кар'єру зміцненню взаєморозуміння, заснованого на свободі, честі та прихильності до істини», – йдеться в заяві посольства США.

Як відомо, Лінн Трейсі стала послом США у Росії 30 січня 2023 року. До цього вона обіймала низку важливих міжнародних посад, зосереджуючись переважно на регіонах Центральної та Південної Азії.

Її дипломатична кар'єра включала роботу, зокрема як заступник голови місії в посольстві в Туркменістані, старший співробітник у Пакистані (1995-1997 роки) та головний співробітник у Казахстані. Крім того, Лінн Трейсі працювала в Афганістані, Киргизстані та Грузії, а також виконувала обов’язки посла США у Вірменії.

Нагадаємо, у США таємно прибув урядовий літак РФ: Захарова розкрила, хто був на борту. Політ до Нью-Йорка літака Іл-96 спеціального льотного загону (СЛЗ) «Росія» є звичайним вивізним рейсом, який доправив до США нових співробітників і забере тих, хто повертається з відрядження. Про це повідомила пропагандистському виданню ТАСС офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, інформує «Главком».

«Це звичайний вивізний рейс. Їх кілька на рік. Відвозить нових співробітників у Вашингтон і Нью-Йорк, а на зворотному шляху забирає співробітників, які повертаються з відрядження», – йдеться у заяві.

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Теги: росія посол США

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