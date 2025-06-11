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Депутат Держдуми хоче оголосити логотип Renault фашистським

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Депутат Держдуми хоче оголосити логотип Renault фашистським
Депутати у Росії розлютились через те, що Renault вироблятиме дрони в Україні
фото із відкритих джерел

У Держдумі країни-агресорки запропоновано прирівняти логотип Renault до фашистської символіки

Після появи інформації про те, що французький автоконцерн Renault може розпочати виробництво дронів в Україні, депутат Держдуми від тимчасово окупованого півострову Крим, член комітету з безпеки Михайло Шеремет закликав зарахувати символ компанії до «фашистської атрибутики». Про це пише «Главком» із посиланням на росЗМІ.

«Пропоную, у разі початку виробництва безпілотників в Україні, прирівняти логотип Renault до забороненої фашистської символіки, що стане своєрідним блоком для автоконцерну на роботу в Росії», – сказав Шеремет.

За його словами, керівництво автоконцерну Renault не може не знати про те, що Київ нібито «цілеспрямовано використовує безпілотники для атак на цивільну інфраструктуру та вбивство мирних громадян».

Раніше міністр Збройних сил Франції Себастьєн Лекорню заявив в ефірі телеканалу LCI, що великий французький автовиробник займеться виробництвом безпілотників в Україні, не розкривши назву компанії. Пізніше радіостанція France Info повідомила, що йдеться про Renault, проте представник компанії заявив, що рішення поки що не ухвалене

Згідно з інформацією, концерн співпрацюватиме з французькою компанією малого або середнього бізнесу, яка спеціалізується на оборонних технологіях. Виробництво розмістять у безпосередній близькості до фронту – за кілька десятків або сотень кілометрів.

За словами міністра оборони, безпілотники виготовлятимуться в першу чергу для потреб ЗСУ, однак вони також будуть доступними для французької армії. Україна, зі свого боку, надаватиме Франції зворотний зв’язок щодо ефективності їх використання. Французький персонал до безпосередньої роботи на виробничих лініях залучатися не буде.

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Теги: росія міністр депутат Україна Renault дрон

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