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Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен

Саміт НАТО. Чому мирні переговори не почнуться раніше кінця року

glavcom.ua
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Зустріч президентів України та США
фото: Офіс президента

Гра Трампа доволі зрозуміла

• 1 •

Після війни в Ірані на сцену повернувся «передвиборчий» Трамп – страшний і непередбачуваний. Саміт став бенефісом одного «актора», який щойно переміг в двох війнах. І всі учасники (глядачі) прийняли рішення, що для благополуччя Європи потрібно запропонувати йому його перший тріумф. Шоу вдалося. І викликало ілюзію повернення до нормальності

• 2 •

Після завершення бойових дій в Ірані та стабілізації Близького Сходу, Америка повернулася до переговорів з ЄС, де Україна є частиною цих самих переговорів. Про що ці переговори? Про мита, безпеку (ядерна парасолька, американські бази, 5 стаття і утихомирення Росії) та війна  в Україні.

• 3 •

Гра Трампа доволі зрозуміла. Він хоче вирівняти торговий баланс із ЄС, перш за все, за рахунок купівлі американської зброї та будівництва високотехнологічних підприємств з ЄС на території США. В обмін на те, що США не виводитиме свої війська з Європи і гарантуватиме дотримання 5 статті НАТО. Власне, цей саміт, точніше обіцянка тратити 5% ВВП на оборону, став першим кроком до цієї угоди.

• 4 •

Але за дужками залишилося ще два питання. Перше з них – мита.  Є два підходи: введення високих мит (30% і вище) на європейські товари або ж обнулення всіх мит (концепція запропонована Маском, між іншим). Макрон спробував підняти це питання, але Трамп не підтримав цю розмову (тріумф не передбачає складних переговорів). Але, якщо серйозно – мита в обмін на безпеку стають головною темою переговорів ЄС – США на наступні місяці.

• 5 •

Друге питання, яке навіть не обговорювалося – пропозиції Дмітрієва, озвучені ще в Ер-Ріяді. Якщо коротко, Росія пропонувала США створити торгові доми, які продаватимуть підсанкційні товари в ЄС під російським прапором. Це заманлива для США пропозиція, але проти неї категорично виступає Європа. Не виключено, що Трамп спробує також увʼязати цю історію з митами.

• 6 •

Це все важливо для нас по одній причині: Росія, як пугало для Європи потрібно американцям для переговорів з ЄС, а тому Вашингтон не збирається поки посилювати тиск на Кремль, хоч і не буде ослабляти попередні санкції.

• 7 •

Переговори з європейцями, якщо не станеться чогось екстраординарного  завершаться за кілька місяців (жовтень-листопад). І вже після того Трамп приступить до мирних переговорів по Україні і, очевидно до переговорів з Китаєм. При цьому, я впевнений, що зброю весь цей час нам будуть продавати.

• 8 •

В усій цій історії є одна велика проблема: як нам не випасти з переговорного трикутника США-ЄС-Україна. Наші мирні переговори залежать саме від того, як європейці будуть увʼязувати митний та безпековий фактори з мирними переговорами по Україні.

• 9 •

Також слід врахувати, що в США не так багато інструментів тиску на Росію, як це багато хто вважає (закон про 500% мита дуже міфологізований і неймовірно складний до виконання, якщо взагалі його можливо виконати. Єдина країна яка може реально натиснути на РФ – це Китай. Але Китай буде тиснути тільки тоді, коли вийде на зрозумілі для себе переговори з США. А ці переговори стануть реальністю після завершення переговорів з ЄС.

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Джерело
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Теги: росія санкції саміт війна Китай Європа Україна переговори США НАТО

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