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Чи відключатимуть мобільний зв’язок при дронових атаках? Фахівець пояснив нюанси

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Чи відключатимуть мобільний зв’язок при дронових атаках? Фахівець пояснив нюанси
Джерело «Главкому» в одному з мобільних операторів пояснює, що тимчасове блокування зв’язку за географічним принципом технічно зробити простіше, ніж провести тотальну прив’язку SIM-карт до паспортів
фото: koda.gov.ua

«Впроваджуватися обмеження будуть лише якщо росіяни вдадуться до застосування більш складних алгоритмів, ніж зараз»

У разі дронових атак українцям не варто хвилюватися щодо повного вимкнення мобільного зв’язку. Фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій Бескрестнов («Флеш») запевняє: голосовий зв’язок працюватиме навіть у разі тимчасових обмежень. Про це йдеться у статті «Главкома» «Стоп, «шахед»! Російські дрони змусять літати за українським паспортом».

Сергій Бескрестнов зазначає, що мобільні оператори спільно з силовими структурами вже тривалий час працюють над виявленням і блокуванням SIM-карт, які встановлюють у «шахедах». Потреба в більш комплексному розв'язанні цієї проблеми зросла через ймовірність того, що незабаром росіяни почнуть застосовувати нові схеми використання українських мобільних мереж. Відтак важливо бути заздалегідь підготовленими, аби оперативно реагувати на нові загрози без затримок і зволікань.

За словами Бескрестнова, хоча персоналізація SIM-карт і обмежить їхнє масове постачання до Росії та створить для ворога певні труднощі, картки все одно можна буде придбати у менших кількостях або через обхідні шляхи: «Неможливо буде просто купити, умовно, п’ять тисяч карт на одне ім’я. Проте завжди залишиться тіньовий ринок, як у Росії, де такі SIM-карти оформлюються на фіктивних осіб і просто продаються дорожче. Це – складна ініціатива, й наразі ми лише аналізуємо плюси та мінуси, аби зрозуміти, яку користь вона дасть, і як швидко».

У разі, якщо дійде до тимчасового обмеження використання мобільного зв’язку у певних регіонах, експерт заспокоює: не йтиметься про відключення голосових дзвінків. Люди зможуть подзвонити рідним, викликати швидку чи пожежних, військові також зможуть тримати зв’язок телефоном – обмежене буде тільки використання мобільного інтернету, і тільки на короткий проміжок часу на обмежених ділянках, а не по всій області. Впроваджуватися такі обмеження будуть лише якщо росіяни вдадуться до застосування більш складних алгоритмів, ніж зараз.

«Інакше, якщо цього не зробити заздалегідь, у критичний момент може виникнути ситуація, коли доведеться терміново вимикати взагалі все, без підготовки», – резюмує фахівець.

Джерело «Главкому» в одному з мобільних операторів пояснює, що тимчасове блокування зв’язку за географічним принципом (де лунає повітряна тривога) технічно зробити простіше, ніж провести тотальну прив’язку SIM-карт до паспортів. Але зауважує, що тоді люди, у яких не має доступу до Wi-Fi, не зможуть читати останні новини з мобільного інтернету, зв’язок зникне у самих військових.

«Наразі ми співпрацюємо з відповідними органами, проводяться технічні наради, до яких залучені підрядники, вендори, аналізується трафік, шукаються технічні рішення. Але поки все на стадії досліджень», – каже співрозмовник в одному з мобільних операторів.

Нагадаємо, нардепи у Верховній Раді обговорять використання SIM-карт українських операторів у російських «шахедах». Для цього на нараду викликають операторів зв’язку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис голови підкомітету з питань кібербезпеки Олександра Федієнка («Слуга народу») у Facebook.

Як повідомлялося, мобільний оператор «Київстар» успішно протестував сумісність своєї SIM-карти з супутниковою мережею Starlink. Це перший крок до впровадження в Україні технології прямого супутникового зв’язку Direct to Cell. Як передає «Главком», про це повідомила пресслужба компанії.

Тестування відбулося в лабораторії партнера у США. Під час випробування SIM-карта «Київстар» змогла синхронізуватися з мережею Starlink, а система коректно ідентифікувала абонента та обробила сигнали. Це доводить технічну готовність мережі до інтеграції супутникового зв’язку.

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Теги: війна мобільний зв’язок дрон

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