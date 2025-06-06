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Окупанти атакували Чернігів: є пошкодження будинку

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Окупанти атакували Чернігів: є пошкодження будинку
У Чернігові пролунали вибухи
фото з відкритих джерел

«Шахед» впав біля багатоповерхового будинку

У ніч на 6 червня Росія атакувала Чернігів шахедами. Одни із безпілотників впав біля багатоповерхового будинку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Telegram-канал начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського.

Чернігів опинився під атакою безпілотників. Повідомлялося, що «шахед» влучив у багатоповерхівку, але, на щастя, інформація не підтвердилася.

Брижинський зазначив, що безпілотник впав біля багатоповерхового будинку, пошкоджено двері та вікна.

Нагадаємо, росіяни знищили будівлю Херсонської обласної державної адміністрації. Так, близько 15:00 керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. у телеграм-каналі попереджав херсонців про наближення російської авіації та загрозу КАБів. Згодом він показав нове фото будівлі ОДА та зазначив, що вона знищена. «Інформація про постраждалих уточнюється», – додав посадовець.

Ще зранку російські терористи атакували Херсон чотирма авіабомбами. Місцеві ЗМІ повідомляли, що одна керована авіабомба влучила по будівлі Херсонської ОВА. Пошкоджено щонайменше пʼять багатоквартирних будинків, адмінбудівля та будівля навчального закладу.

Наразі відомо про одного постраждалого цивільного внаслідок авіаудару. Дані уточнюються. За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Також російські загарбники скинули на Херсон керовані авіабомби. Відео з моментами влучання окупанти поширили в мережі. Про це повідомляє «Главком». Відео зняті за допомогою розвідувального дрона та FPV-дронів. За повідомленнями прокуратури, росіяни одночасно із застосуванням авіабомб били по центру міста з артилерії та дронами.

До слова, цієї ночі під масованим ударом російських безпілотників опинилось місто Прилуки, що на Чернігівщині. Внаслідок ворожої атаки відомо про пʼятьох загиблих. Двох жінок та однорічну дитину знайшли під завалами. Наразі відомо про шістьох поранених, їх госпіталізовано до місцевих лікарень.

Теги: росія Чернігів безпілотник

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