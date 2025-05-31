Москва впроваджує «цифровий рубль» для стеження за громадянами – розвідка

ГУР: Кремль готує «цифровий рубль» для посилення тотального контролю над населенням

Центральний банк Російської Федерації планує впровадити так званий «цифровий рубль». За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, цей електронний код внутрішньої валюти, розроблений кремлівськими фінансистами, стане інструментом посилення тотального контролю над російським населенням. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

Як повідомляє українська розвідка, вже з початку 2026 року російським бюджетникам почнуть нараховувати заробітну плату в «цифрових рублях».

ГУР підкреслює, що держава-агресор отримає повний контроль над обігом віртуального рубля, відстежуючи кожну фінансову операцію. Це дозволить Кремлю обмежувати витрати цифрових рублів за місцем проживання громадянина або за типом товарів.

Крім того, російський режим зможе без рішення суду блокувати рахунки громадян та автоматично списувати з них податки і штрафи. Соціальні виплати, отримані в цифровій валюті, росіяни зможуть витрачати лише на конкретні групи товарів і послуг, які визначатиме влада.

Створення та впровадження «цифрового рубля», за словами розвідки, потенційно може спричинити появу системи «поведінкової лояльності». Це означає, що доступ до грошей та свобода розпоряджатися ними залежатимуть від політичної або соціальної «надійності» громадянина.

ГУР підкреслює, що «Цифровий рубль» розцінюється як «черговий крок злочинного режиму в Москві, спрямований на посилення тотального контролю над власним населенням і жорстку фінансову політику в умовах санкцій та шалених витрат на геноцидну війну проти України».

Нагадаємо, голова комітету Державної Думи РФ з оборони Андрій Картаполов виступив із погрозами на адресу України, заявивши, що Київ «втратить ключові міста» у разі відмови від так званого «мирного врегулювання».