Головна Думки вголос Валерій Чалий
search button user button menu button
Валерій Чалий Політик, дипломат, громадський і державний діяч

Україна підриває російські наративи: успіхи на війни дають шанс дипломатії

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Тільки успіхи на фронтах війни дають шанс дипломатії
фото: zsu.gov.ua

Війна йде і на всій російській території

Намагаючись стримати емоції, зверну вашу увагу лише на наступне:

1. Дипломати, очевидно, під час активних бойових дій не мають шансів перемогти (це – час військових). Тільки успіхи на фронтах війни дають шанс дипломатії.

2. Російський наратив і переговорна позиція на перемовинах з американцями (мовляв, Україна не має шансів перемогти в жодному разі) майстерно, ефективно, демонстративно ще раз підірвано.

3. Інший наратив (який часто-густо використовується в медіа, а також, на жаль, політиками), що російсько-українська війна йде лише в Україні, зруйнований. Це точно не так! Війна йде і на російській території. На ВСІЙ російській території. Глибина тилу, як беззастережна перевага поставлена під сумнів.

4. Не варто недооцінювати ворога. Звісно, вони спробують нанести компенсуючий удар. Більш ймовірно, що він буде зорієнтований на залякування й намагання повернути собі ініціативу. Така відповідь очевидно може бути в російському стилі – не по військових об’єктах, а терористична, з максимальним інформаційним ефектом.

5. Як би не розвивалися події, очевидно, що війна на виснаження не підходить воюючим сторонам, тому ескалація наступними тижнями й місяцями буде максимальною. І лише так може з’явитися шанс для виходу із широкомасштабної війни. На жаль, іншого варіанту наразі немає.

І головне: нові технології помножені на професіоналізм і притаманну українцям винахідливість дають можливість, навіть у широкомасштабній війні, зберігати життя українських оборонців та максимально уникати людських жертв (парадоксально, що й чужих).

Героїзм і стійкість українців та вміння вистояти в асиметричному протистоянні здатний вплинути не лише на партнерів, але й на ворога, навіть такого, який, здавався непереможним.

Вічна слава всім, хто поклав життя в обороні країни!

Слава тим, хто не погоджується на капітуляцію й наближає українську перемогу!

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія війна Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Якщо ми хочемо змін, ми повинні зробити все можливе, щоб Україна перемогла»
Український прапор у Севастополі – ключ до краху режиму Путіна  
7 травня, 19:19
Українське суспільство і армія демонструють чудеса стійкості
Чому Москва боїться російськомовних українців
26 травня, 16:27
Татаров провів зустріч із президентом Агентства Європейського Союзу з питань співробітництва у сфері кримінального правосуддя (Євроюст) Міхаелем Шмідом
Спецтрибунал допоможе покарати воєнних злочинців РФ – Татаров
9 травня, 09:55
Туск пообіцяв розшукати всіх винних: «Ми знайдемо кожного з вас»
Туск звинуватив Росію у підпалі торгівельного центру у Варшаві
12 травня, 00:59
Щоб перемогти, треба перейти у режим війни
Щоб перемогти, треба перейти у режим війни
21 травня, 09:06
Генеральний штаб у зведенні за 15 травня зазначив, що на Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак у районах населених пунктів Торецьк, Кримське, Диліївка, Кліщіївка та в напрямку Білої Гори
ISW назвав ділянку фронту, на якій ЗСУ мали успіх
16 травня, 09:07
Початкові стрільби українського вогнемета РВП-16 відбулися на полігоні в Чернігівській області ще у 2017 році
ЗСУ показали українську зброю, яка вогняною кулею спалює ворога
17 травня, 12:07
Чому РФ та Білорусь несподівано скоротили військові навчання: пояснення ISW
Чому РФ та Білорусь несподівано скоротили військові навчання: пояснення ISW
29 травня, 11:58
Під час війни поліція не набирає чоловіків віком від 25 до 60 років
Стало відомо, скільки поліцейських перебувають на фронті
31 травня, 08:44

Валерій Чалий

Україна підриває російські наративи: успіхи на війни дають шанс дипломатії
Україна підриває російські наративи: успіхи на війни дають шанс дипломатії
Ціна миру: що має насторожити Україну
Ціна миру: що має насторожити Україну
Це війна США? Ні. Але є одне але
Це війна США? Ні. Але є одне але
Пані посол США йде. Українцям варто подякувати Бріджит Брінк
Пані посол США йде. Українцям варто подякувати Бріджит Брінк
США не можуть бути єдиним посередником для досягнення миру
США не можуть бути єдиним посередником для досягнення миру
Що насправді стоїть за новою декларацією України та Великої Британії?
Що насправді стоїть за новою декларацією України та Великої Британії?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
234K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 червня: ситуація на фронті
89K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 червня 2025
83K
Одна з вантажівок, що брала участь у спецоперації «Павутина», вибухнула (відео)
50K
Тшасковський заявив про перемогу на виборах президента Польщі, Навроцький не визнає поразки
43K
Президентські вибори у Польщі закінчилися. Виборчі дільниці закриті
35K
Переговори в Стамбулі: Зеленський назвав вимоги України

Новини

Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
28 травня, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua