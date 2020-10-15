Жан Беленюк відкрив турнір з боротьби на честь Романа Шухевича (фото)



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Жан Беленюк потішив юних борців присутністю на турнірі на честь Романа Шухевича Світлина - Олімпійський коледж імені Івана Піддубного

Дитячі змагання імені командира Української повстанської армії відбуваються вже вчетверте

14 жовтня, у День захисника України і День створення УПА на килимах Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного у Києві вчетверте стартував щорічний всеукраїнський турнір з вільної, жіночої та греко-римської боротьби, присвячений пам'яті головнокомандувача Української повстанської армії Романа Шухевича.

У змаганнях беруть участь 530 борців та борчинь з усіх регіонів України, а також представники кадетської збірної Франції.

На урочистому відкритті змагань поряд із директором Олімпійського коледжу, заслуженим тренером України Олексієм Семенюшком спортсменів вітали народний депутат України, срібний призер Олімпійських ігор, чемпіон світу з греко-римської боротьби Жан Беленюк та учасник російсько-української війни Мирослав Гай.

Нагадаємо, що Олімпійський коледж імені Піддубного з ініціативи Міністерства освіти і науки активно намагаються підпорядкувати Національному університетові фізичного виховання і спорту. Педагогічний колектив і студенти коледжу проти такого кроку, що призводило до жорстких суперечок і навіть сутичок.

Зауважимо, що не так давно Жан Беленюк одужав після захворювання коронавірусом.

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