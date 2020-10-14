Титулований боєць, який входив у «Національний корпус» йде на місцеві вибори від Партії Шарія



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Олександр Олійник раніше не проявляв схильності до політичних організацій антиукраїнського спрямування Світлина із соцмереж

Олександр Олійник хоче, щоб український стяг розвивався не лише на спортивних подіях

Чотириразовий чемпіон світу з кікбоксингу серед професіоналів і любителів, чемпіон світу є Європи з тайського боксу, 34-річний Олександр Олійник йде до міської ради Маріуполя від Партії Шарія.

З цієї нагоди прес-служба політика-втікача Шарія оприлюднила нібито від імені бійця заяву.

«Всі ми хочемо жити в благополучній і процвітаючій країні, кожен день радіти життю і т.д. Але ми, на відміну від багатьох, хочемо при всьому цьому залишатися в Україні. На жаль, менталітет хлопців, які знаходяться «біля керма» такий, що до влади приходять на один термін з метою заробити становище, не гребуючи нічим. І теж жити в благополучній країні... Але не на Батьківщині.

Більшу частину життя я віддав спорту, з них понад десять років – на найвищому рівні. Можливо, це і породило в мені патріотизм. Адже це особливе почуття, коли прапор твоєї країни, твоєї Батьківщини розвивається поверх інших, серед понад 100 країн звучить гімн твоєї країн ... І коли це твоя заслуга – біжать мурашки по шкірі, з’являється величезна гордість за свою країну. Багато хто розуміє, про що я.

І країна у нас прекрасна, з чудовими людьми. Сам механізм держави зламався, прогнив, застарів... Кожна розсудлива людина це розуміє, але нічого не може зробити. Проте я бачу світло, і дасть Бог, не в кінці тунелю...

2017-й. Олександр після переможного турніру фотографується зі стягом Національного корпусу

Вірю, що ми можемо відремонтувати цей механізм державного управління. Я повністю вірю в порядність своїх однопартійців, вірю в здоровий ґлузд нашого народу, який вже втомився стояти на колінах. Я йду кандидатом у депутати в Маріупольську міську раду. В одному ряду зі мною здорові, енергійні, освічені патріоти України.

Зараз на нас ллється багато бруду. Нас не вийшло купити, з нами не вийшло домовитися, нас не залякали, і нас навіть фізично не зламали після безлічі спроб. Переконаний, що ми зуміємо відремонтувати цю машину держуправління, і прапор нашої Батьківщини буде розвиватися поверх інших не тільки на спортивних заходах», - йдеться в заяві від Олександра Олійника.

Цікаво, що ще в 2017 році Олександр Олійник був представником партії «Національний корпус» і не соромився фотографуватися на змаганнях з відповідним стягом.