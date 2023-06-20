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Звільнений з російського полону медик відреагував на арешт Павелка

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Звільнений з російського полону медик відреагував на арешт Павелка
Дмитро Кубряк та Андрій Павелко
фото з відкритих джерел

Кубряк також звернувся до президента України Володимира Зеленсткого із закликом втрутитися в дану ситуацію

Військовий лікар, нейрохірург, герой-захисник Маріуполя і водночас рефері Української асоціації футболу Дмитро Кубряк на своїй сторінці у Facebook відреагував на арешт керівника УАФ Андрія Павелка.

«Слава Україні!

Рідко ділюся власними думками у соціальних мережах, але іноді виникають такі моменти, коли мовчати просто неможливо.

Нагадую, що війна росії проти України почалася не 24.02.2022 року. На мою думку, цілеспрямована агресивна діяльність з боку рф, направлена на знищення української ідентичності та державності тривала усі роки Української Незалежності.

Для здійснення цих намірів російська п'ята колона працювала у всіх гілках влади в Україні: законодавчій, виконавчій та судовій.

Ціною двох революцій, втрати частини території та тисяч життів своїх кращих синів та доньок, Україна нарешті отримала законодавчу та виконавчу владу, які зацікавлені в існуванні, процвітанні та розвитку нашої держави. Завдяки титанічним зусиллям Володимир Зеленський, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України забезпечується сталий рух України до європейських та євро-атлантичних інституцій.

Проте в Україні існує третя гілка влади – судова – на необхідності реформи якої Ви, пане Президенте, постійно наголошуєте і на яку так чекає українське суспільство. Ми зневажаємо репресивну систему країни-агресора, коли під надуманими та вигаданими приводами політичних опонентів, громадських активістів та простих пересічних росіян звинувачують та кидають за грати. І всі прекрасно розуміють, що там людям не варто сподіватись на справедливість та неупередженість, а всі рішення заздалегідь написані у владних кабінетах. Саме поняття "людина", її права та свободи в росії не варті нічого.

Ми ж не хочемо так як в росії?

Переконаний, що футбол давно перестав бути лише видом спорту. Для мільйонів людей у всьому світі футбол став філософією та релігією. І перемоги на футбольному фронті Україна здобула ще на початку повномасштабної агресії РФ, коли завдяки безкомпромісній та жорсткій позиції Української асоціації футболу та її президента Андрія Васильовича Павелка, агресорів викинули з усіх міжнародних змагань. Потім було реалізовано неймовірне – проведено Чемпіонат України з футболу. Проте комусь ці успіхи не подобаються і хтось вважає, що саме зараз потрібно з'ясувати стосунки в українському футболі та знести  з посади президента Національної футбольної асоціації.

Саме ЗНЕСТИ. Бо те, що зараз влаштовує судова система проти УАФ, я по-іншому назвати не можу. Нахабно та зухвало справа за одну ніч передається в "потрібний" суд, в якому ухвалюється "потрібне" рішення. Що в результаті? Країна-агресор позбувається свого головного подразника та "кістки в горлі" у футболі в особі члена Виконкому УЄФА Андрія Павелка, який на рівні УЄФА та ФІФА міцно тримає українські позиції.

Кому це все вигідно та навіщо це все робиться – питання риторичне», – написав він.

Кубряк також звернувся до президента України Володимира Зеленсткого із закликом «втрутитися в дану ситуацію, не допустити продовження правового свавілля та реалізувати таку очікувану судову реформу».

Нагадаємо, відомий український футболіст і тренер, володар «Золотого м’яча» Олег Блохін, який брав участь у судовому засіданні щодо обрання запобіжного заходу керівнику УАФ Андрію Павелко, відреагував на його арешт. Блохін назвав відповідне рішення суду ганьбою.

Теги: арешт Андрій Павелко

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