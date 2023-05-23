Московський суд продовжив арешт американського журналіста: США зробили заяву

У березні спецслужби РФ затримали американського журналіста за підозру у «шпіонажі»

Джон Кірбі: «Журналістика – це не злочин. Його потрібно негайно звільнити»

Сьогодні, 23 травня, Лефортівський районний суд Москви продовжив термін перебування у СІЗО американському журналісту The Wall Street Journal Евану Гершковичу ще на три місяці, до 30 серпня. У Білому домі вважають, що його взагалі не мали затримувати, бо на це немає причин. Про це заявив представник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі, пише The Guardian.

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«Його взагалі не варто затримувати. Журналістика – це не злочин. Його потрібно негайно звільнити», – йдеться у заяві.

Кірбі додав, що США будуть наполегливо працювати, аби спробувати повернути його додому. За словами Кірбі, офіційні особи США все ще наполягають на тому, щоб консульський доступ мав доступ до Гершковича.

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«Немає жодних підстав для відмови в консульському доступі. Ми дуже хочемо, щоб цей консульський доступ був доступним», – додав представник Білого дому.

Нагадаємо, наприкінці березня у російському Єкатеринбурзі співробітники Федеральної служби безпеки затримали журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича нібито за «шпигунство».

Державний департамент США оголосив кореспондента газети The Wall Street Journal Евана Гершковича «неправомірно затриманим» Росією.