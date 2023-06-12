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Держдума працює над введенням воєнного стану в Росії: подробиці

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Держдума працює над введенням воєнного стану в Росії: подробиці
Держдума хоче доопрацювати режим воєнного стану в Росії
фото з відкритих джерел

У сучасній історії Росії режим воєнного стану не оголошували жодного разу

У Держдумі країни-агресора вирішили терміново ввести адміністративну відповідальність для росіян за порушення режиму воєнного стану. Для цього до Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення внесуть відповідну статтю (25.1.1). Вона передбачає штраф від 500 до 1 тис. руб (від 224 до 449 грн за курсом НБУ) чи арешт до 30 діб громадянам, і навіть штраф від 1 тис. до 2 тис. рублів (449-898 грн за курсом НБУ). або аналогічний за термінами арешт для посадових осіб. Про це пишуть росЗМІ з посиланням на проект рішення ради нижньої палати парламенту.

Депутати розглянуть поправки уже 14 червня. Вони включені до законопроекту про уточнення порядку затримання автотранспортних засобів, ухваленого у першому читанні 5 квітня 2023 року.

«Воєнний стан у нас не вводився дуже давно, 80 років, тому підкріпити ці норми відповідальністю просто необхідно. Не застосовувалась жодна відповідальність за цим законом і якихось спеціальних статей не було. З урахуванням нинішніх реалій потрібно запроваджувати відповідні санкції», – пояснив автор поправок, член комітету Держдуми з держбудівництва та законодавства Дмитро В'яткін.

За його словами, закон діятиме у регіонах, де запроваджено воєнний стан – це окуповані Росією Херсонська, Запорізька, Донецька та Луганська області України.

При цьому нові обмеження можуть торкнутися будь-яких територій, де у разі активізації військових дій може бути оголошено воєнний стан, зазначає юрист Юрій Капштик. Він звернув увагу на те, що поправки наділяють особливими повноваженнями військових та співробітників Росгвардії. Зокрема, щодо перевірки особи, підтримання порядку, доставки порушника чи підозрюваного.

У сучасній історії Росії режим воєнного стану не оголошували жодного разу. Такий режим вводиться лише за наявності зовнішньої загрози чи агресії щодо країни. За законами Росії агресією вважається вторгнення або напад іноземних військ, входження озброєних груп, блокада портів або берегів та дозвіл іншої держави використовувати свою територію для атаки.

Воєнний стан вводиться указом президента РФ, після чого Рада Федерації протягом 48 годин має затвердити це рішення. Режим може встановлюватися як у всій країні, і у окремих регіонах.

У Кремлі не обговорюють введення воєнного стану на всій території Росії, заявляв речник президента РФ Дмитро Пєсков після атаки безпілотників на Москву. «Жодних рішень із цього приводу не приймалося, і жодних обговорень щодо цього не ведеться», – підкреслив Пєсков.

Нагадаємо,  5 червня у Ростовській, Білгородській і Воронезькій областях РФ у радіоефірі прозвучало термінове звернення російського диктатора Володимира Путіна, в якому він, нібито,  закликав росіян евакуюватися вглиб країни через вторгнення української армії і оголосив про загальну мобілізацію. Місцева влада та Кремль згодом заявили, що це фейкове звернення.

«Росіяни, співгромадяни, брати і сестри. Сьогодні о 4 ранку українські війська, озброєні блоком НАТО, за згодою і за підтримки Вашингтона вторглися на територію Курської, Бєлгородської та Брянської областей. Наші прикордонники і Збройні сили дають гідну відсіч переважаючим силам агресора.

На території Курської, Бєлгородської, Брянської областей моїм указом введено воєнний стан. Також сьогодні підпишу указ про загальну мобілізацію, оскільки для перемоги над небезпечним і підступним ворогом нам потрібно буде об'єднати всі сили Російської Федерації», – йдеться у зверненні Путіна.

У зверненні жителів Курської, Бєлгородської, Брянської областей закликали евакуюватися вглиб території Росії.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков назвав звернення фейком і заявив, що наразі контроль над ефіром відновлено. Влада регіонів вважає, що звернення мало на меті посіяти паніку.

Читайте також: У Криму в ефіри телеканалів потрапив ролик про контрнаступ ЗСУ
Теги: путін закон арешт штраф воєнний стан Дмитро Пєсков контрнаступ росіяни

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