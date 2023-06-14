Макрон напросився в гості до президента ПАР з важливою місією

Президент Франції може стати першим західним лідером, який відвідає саміт закритого клубу БРІКС

Прагнучи зблизитися з країнами, що розвиваються, президент Франції Еммануель Макрон планує відвідати саміт БРІКС, який пройде в Південно-Африканській Республіці 22-24 серпня. Макрон попросив свого південноафриканського колегу Сиріла Рамафосу дозволити йому приїхати. Про це пише газета L'Opinion із посиланням на джерела в Єлисейському палаці.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Макрон може стати першим західним лідером, який відвідає саміт закритого клубу БРІКС (англ. BRICS – скорочення від Brazil, Rusia, India, China, South Africa). «Ставка трохи божевільна та безпрецедентна – французький лідер на форумі, який хоче конкурувати з глобальним управлінням світом під керівництвом США», – коментує видання.

Тим часом адміністрація президента Франції організує 22 та 23 червня у Палаці Броньяр у Парижі саміт з нового глобального фінансового пакту. Макрон виступає за перегляд системи, успадкованої з часів Другої світової війни. На заході очікується близько 40 глав держав та урядів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, країни-члени спільноти БРІКС планують запровадити нову валюту. Активне використання Сполученими Штатами фінансових санкцій та прагнення великих країн, що розвиваються, протистояти домінуючому становищу розвинених економік стимулює пошук альтернатив долара. Це питання було одним із важливих пунктів порядку денного на зустрічі міністрів закордонних справ BRICS напередодні саміту членів блоку у Південно-Африканській республіці.

Також Південно-Африканська Республіка готується внести зміни до законодавства перед самітом БРІКС, на який ймовірно може приїхати російський диктатор Володимир Путін. У такий спосіб країна хоче гарантувати імунітет президенту РФ та встановити незалежність від Міжнародного кримінального суду, щоб мати право самій вирішувати, заарештовувати лідера чи ні.

Нагадаємо, наприкінці серпня цього року у Південній Африці пройде саміт глав країн БРІКС. Його, ймовірно, може відвідати російський диктатор.

Проте ПАР, згідно зі своїм законодавством, повинна арештувати Володимира Путіна у разі приїзду, оскільки МКС видав відповідний ордер через депортацію українських дітей.

Будь ласка, читайте текст після реклами

17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої президента РФ у справах дітей Марії Львової-Бєлової. У заяві суду йдеться, що остання пов'язана із «незаконним вивезенням дітей» з України. При цьому російське МЗС називало звинувачення у насильницькому вивезенні неповнолітніх з української території хибними.