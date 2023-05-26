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Прокуратура Нідерландів арештувала земельну ділянку колишнього зятя Путіна

Діана Гасюк
glavcom.ua
Прокуратура Нідерландів арештувала земельну ділянку колишнього зятя Путіна
Йорріт Фаассен
фото з розслідування телеканалу «Настоящее время»

У Нідерландах арештували майно колишнього зятя Путіна

Прокуратура Нідерландів наклала арешт на земельну ділянку бізнесмена Йорріта Фаассена – колишнього чоловіка доньки російського президента Марії Воронцової. Про це повідомляє Guardian.

Колишньому зятю Путіна належить ділянка площею 1432 квадратні метри у районі Дуйвендрехті на південний схід від Амстердама.

Наразі ділянка пустує, але у 2021 році бізнесмен подав заявку на будівництво будинку та шести невеликих офісних будівель.

Але в березні 2022 року муніципалітет Амстердама зупинив процедуру оформлення дозволу на підставі зв’язку Фаассена з Путіним. Бізнесмен, серед іншого, постійно мешкає у Москві.

Запис у земельному кадастрі Нідерландів свідчить, що ділянка була арештована 12 травня національною прокуратурою через фінансові, економічні та екологічні правопорушення в межах кримінального розслідування.

Це може вказувати на те, що Фаассен фігурує в кримінальному розслідуванні, але достеменно це офіційно дізнатись неможливо: прокуратура Нідерландів не коментує причину арешту й те, чи перебуває колишній зять Путіна під слідством.

Повідомляється, що Фаассен, який живе в Москві під час нещодавного візиту до Нідерландів був допитаний в аеропорту Схіпхол. У нього конфіскували ноутбук та мобільний телефон, після чого він швидко повернувся до Росії. Ймовірно, влада Нідерландів підозрює його в ухиленні від санкцій.

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Теги: розвідка арешт слідство бізнесмен

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