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СБУ арештувала активи ще одного депутата від ОПЗЖ на 500 млн грн

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
СБУ арештувала активи ще одного депутата від ОПЗЖ на 500 млн грн
Едуард Репілевський організовував розграбування майна місцевих аграріїв та вивезення українського зерна до Росії
фото: СБУ

Загальна сума заблокованих активів становить 500 млн грн

Суд арештував майно колишнього депутата Херсонської облради, який очолив окупаційне «міністерство сільського господарства та рибальства» на тимчасово захопленій частині регіону. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Мова йде про Едуарда Репілевського.

«Рішення суду стосується активів зрадника і членів його родини. Таким чином, юридично заблоковано більше ніж 400 об’єктів нерухомості, серед яких 350 земельних ділянок загальною площею понад 1200 га на півдні України», – йдеться в повідомленні.

Крім того, арештовано десятки транспортних засобів, 15 банківських рахунків, а також корпоративні права в 5 агрокомпаніях і 3 торгових марках. Загальна сума заблокованих активів становить 500 млн грн.

Слідство встановило, що колишній депутат входив до складу забороненої партії ОПЗЖ і після захоплення частини Херсонщини одним з перших підтримав російських загарбників. За таку «лояльність» гауляйтер Сальдо особисто запропонував йому керівну посаду в місцевій окупаційній адміністрації. Також він призначив зрадника керівником створеної агресором «міжвідомчої комісії щодо контролю за здійсненням перевезень сільгосппродукції».

На цій «посаді» чоловік організовував розграбування майна місцевих аграріїв та вивезення українського зерна до Росії.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі фігурант переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині нашої держави. Тривають комплексні заходи для притягнення зрадника до відповідальності. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

При цьому його корпоративні права, торгові марки та банківські рахунки уже передано в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА). Ще частина майна фігуранта, яка наразі знаходиться на тимчасово окупованій території, також арештована і буде передана до АРМА одразу після звільнення Херсонщини.

Раніше повідомлялося, що за держзраду перед судом постане екснардеп від ОПЗЖ Волошин.

Теги: СБУ арешт Опозиційна платформа — За життя

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