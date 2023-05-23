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Що буде, коли Путін приїде в Молдову? Санду дала жорстку відповідь

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Що буде, коли Путін приїде в Молдову? Санду дала жорстку відповідь
Молдова заарештує диктатора Путіна, якщо він потрапить на території країни
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Молдова поважає рішення Міжнародного кримінального суду та заарештує Путіна, якщо він вирішить відвідати країну

Президентка Молдови Майя Санду заявила, що Молдова підписала угоду про Кримінальний суд і поважає його рішення. Це означає, що якщо президент Росії Володимир Путін вирішить приїхати до Молдови, його заарештують. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Майя Санду зазначила, що наразі Молдова не перебуває у небезпеці.

«Зараз для Молдови немає ризику військового вторгнення завдяки Україні, яка тримає російську армію подалі від наших кордонів. Але ми стикаємося зі спробами Росії дестабілізувати нашу країну. Ми говорили про ці спроби кілька місяців тому. На щастя, нашим інститутам вдалося захистити країну, і ми стаємо більш стійкими. Багато років ми бачимо, як Росія намагається шантажувати нашу країну, використовуючи енергію (Молдова була залежна від російських енергоресурсів – «Главком»)», – сказала глава держави.

Президентка Молдови додала, що сьогодні, вперше з моменту здобуття незалежності, Молдова, за винятком Придністров'я, не споживає російського газу.

"Це перше. Це означає, що ми диверсифікуємося, що ми не залежимо від Росії, як це було протягом трьох десятиліть. Ми працюємо, ми стаємо стійкішими, але, звичайно, нам потрібна підтримка. Пропаганда – це велика проблема, і вона вплинула на наш демократичний процес», – наголосила президентка.

Нагадаємо, що 17 березня 2023 року Палата досудового провадження II видала ордери на арешт Путіна та Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ у справах дитини. Путіна та Львову-Бєлову підозрюють у скоєнні воєнного злочину незаконної депортації переміщення дітей з окупованих районів України до Російської Федерації, що відбувалось щонайменше з 24 лютого 2022 року.

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан заявив, що виданий у Гаазі ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна – довічний.

Зазначимо, що Міжнародний кримінальний суд єдиний у світі має право притягувати до відповідальності будь-кого. Жодна людина в світі немає імунітету перед МКС. Його створили на основі Римського статуту, який ратифікували 123 країни світу. Хоча РФ цей статут не ратифікувала, то вона може не визнавати рішення суду та не зобовʼязана їх виконувати, але не це забороняє суду порушувати проти росіян кримінальну справу. Україна теж не ратифікувала статут – але визнає юрисдикцію суду на своїй території. Тому МКС може розслідувати воєнні злочини, які вчинили на міжнародно визнаній території України, і висувати звинувачення.

До слова, політолог та путініст Сергій Марков вигадав виправдання для диктатора Путіна, чому він не полетить до Південно-Африканської республіки на саміт БРІКС.

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Теги: росія Молдова путін арешт Майя Санду

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