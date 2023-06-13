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Трамп знову прибув до суду: його арештовано (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Трамп знову прибув до суду: його арештовано (відео)
Дональд Трамп
Фото: Associated Press

Арешт є формальністю, що передує оголошенню обвинувачень суддею

Експрезидент США Дональд Трамп сьогодні, 13 червня, прибув до будівлі федерального суду Маямі у штаті Флорида, де його формально заарештували. Про це повідомляє CNN.

Як зазначається, його буде притягнуто до відповідальності за неналежне поводження з секретними документами.

Після прибуття до суду Трампа взяли під варту й помістили під формальний арешт, який передує оголошенню обвинувачень суддею.

Слухання у вівторок відбуватимуться і як «перша явка», і як так зване висунення звинувачень, а Трамп матиме можливість заявити про свою провину у справі. Однак очікується, що він не визнає себе винним за жодним із 37 пунктів звинувачення.

Суд заборонив будь-яку трансляцію, а також фото- й відеозйомку під час слухання, але біля будівлі суду в Маямі зібрались кількасот прихильників експрезидента, які вигукували гасла й тримали плакати на його підтримку. Прийшли й ті, хто виступає проти нього.

Нагадаємо, колишньому президенту США, який є кандидатом на повторні вибори у 2024 році, пред'явлено 37 звинувачень, зокрема в порушенні закону про шпигунство, змові щодо перешкоджання правосуддю та наданні неправдивих показань. До слова, федеральне велике журі висунуло Трампу звинувачення за семи епізодами у справі про неправомірне поводження з понад 100 секретними документами.

Як повідомлялося, у червні цього року Федеральна прокуратура отримала доступ до аудіозапису, на якому Трамп зізнається, що мав доступ до секретного документа стосовно Ірану. Невдовзі після цього адвокатам колишнього президента сказали, що його визнано об'єктом розслідування по справі про секретні документи.

Теги: Дональд Трамп арешт суд

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