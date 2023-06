Трамп знову прибув до суду: його арештовано (відео)

Експрезидент США Дональд Трамп сьогодні, 13 червня, прибув до будівлі федерального суду Маямі у штаті Флорида, де його формально заарештували. Про це повідомляє CNN.

Як зазначається, його буде притягнуто до відповідальності за неналежне поводження з секретними документами.

Після прибуття до суду Трампа взяли під варту й помістили під формальний арешт, який передує оголошенню обвинувачень суддею.

Слухання у вівторок відбуватимуться і як «перша явка», і як так зване висунення звинувачень, а Трамп матиме можливість заявити про свою провину у справі. Однак очікується, що він не визнає себе винним за жодним із 37 пунктів звинувачення.

Суд заборонив будь-яку трансляцію, а також фото- й відеозйомку під час слухання, але біля будівлі суду в Маямі зібрались кількасот прихильників експрезидента, які вигукували гасла й тримали плакати на його підтримку. Прийшли й ті, хто виступає проти нього.

Presidents Trump Arrival at the Federal Courthouse Court House in Miami #TrumpIndicment pic.twitter.com/32z3v36a9i