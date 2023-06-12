Заарештовані автомобілі родичів Медведчука і Козака передано ЗСУ (відео)

Личаківський районний суд Львова 19 травня передав Збройним Силам України 17 транспортних засобів,

Працівники Державного бюро розслідувань передали на потреби однієї з бригад Збройних сил України 17 автомобілів, арештованих у родичів Медведчука та Козака. Вартість транспортних засобів складає $1,1 млн. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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Зокрема, передано 12 вантажівок, автокран, мікроавтобус, фургон та два позашляховики.

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Ці транспортні засоби належали підприємству родичів Медведчука та Козака, причетних до фінансування збройної агресії Росії проти України. Вони також є суб’єктами кримінального провадження щодо незаконного видобутку піску на двох кар'єрах у Львівські області.

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«За клопотанням ДБР у квітні минулого року на ці автомобілі було накладено арешт у межах розслідування кримінального провадження за підозрою у зловживанні владою та порушенні правил охорони або використання надр (ст. 364, ст. 240 КК України). Тепер працівники ДБР домоглися, щоб майно прихильників Росії потрапило до ЗСУ і допомагало наших захисникам у боротьбі з ворогом», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нардепи пропонують Раді передавати авто п’яних водіїв на потреби ЗСУ.