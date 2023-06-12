Заарештовані автомобілі родичів Медведчука і Козака передано ЗСУ (відео)
Личаківський районний суд Львова 19 травня передав Збройним Силам України 17 транспортних засобів,
Працівники Державного бюро розслідувань передали на потреби однієї з бригад Збройних сил України 17 автомобілів, арештованих у родичів Медведчука та Козака. Вартість транспортних засобів складає $1,1 млн. Про це повідомляє пресслужба ДБР.
Зокрема, передано 12 вантажівок, автокран, мікроавтобус, фургон та два позашляховики.
Ці транспортні засоби належали підприємству родичів Медведчука та Козака, причетних до фінансування збройної агресії Росії проти України. Вони також є суб’єктами кримінального провадження щодо незаконного видобутку піску на двох кар'єрах у Львівські області.
«За клопотанням ДБР у квітні минулого року на ці автомобілі було накладено арешт у межах розслідування кримінального провадження за підозрою у зловживанні владою та порушенні правил охорони або використання надр (ст. 364, ст. 240 КК України). Тепер працівники ДБР домоглися, щоб майно прихильників Росії потрапило до ЗСУ і допомагало наших захисникам у боротьбі з ворогом», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, нардепи пропонують Раді передавати авто п’яних водіїв на потреби ЗСУ.
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